MŠENÉ - LÁZNĚ - Fotbalisté místní Čechie mohou být z pohledu méně zasvěceného fandy s bilancí po podzimní části ročníku 2007/2008 v B skupině I. B třídy relativně spokojeni. Jsou na sedmém místě, když získali 19 bodů za šest vítězství a jednu remízu. Šestkrát odešli ze hřiště poraženi. Skóre mají mírně pasivní 31:34. Tato bilance však mohla být ještě o několik bodů lepší, kdyby… Nejen o těch kdyby jsme po skončení podzimních bojů hovořili s jednou z opor mužstva Jiřím Trejbalem.

Takto se fotbalisté Mšena radovali ze vstřeleného gólu do sítě Pokratic, které porazili 3:0. | Foto: zdroj: fotbal.mlazne.cz

Co lze vyhodnotit na první fázi soutěže jako vydařené?

Určitě se nám povedl vstup do soutěže a podařilo se nám přivést do kádru další hráče z dorostu.

S čím nejste při našem hodnocení naopak ani trochu spokojeni?

Máme kolísavé výkony. Nedaří se nám na hřištích soupeřů.

Který podzimní zápas můžete označit za opravdu velmi povedený, který naopak nestál ani za zlámanou grešli?

Určitě se nám povedl zápas doma se Schoellerem Křešice. I když se hosté cítili ukřivdění, zápas proběhl podle mě fair play. Nevydařilo se nám utkání s celkem Trnovan.

Kdybyste měli zhodnotit tým – je partou workoholiků, nebo má na některých postech rezervy, na něž se v zimní přestávce soustředíte, abyste je odstranili?

To si každý musí sáhnout do svědomí, jak je na tom s docházkou na tréninky a zápalem pro hru.

Není tajemstvím, že výkony, výsledky jsou závislé od momentální formy střelce týmu útočníka Ouzkého.

To bych ani neřekl, vždycky totiž záleží na formě a rozpoložení celého mužstva. Fotbal je o chybách a my jich bohužel děláme stále ještě mnoho.

Už jste se zmínil o tom, že jste odehráli nejlepší duel s vedoucím celkem z Křešic. Proč jste jej nezopakovali v epilogu podzimu v Ohníči – snad proto, že do čeho kopli, to jim do Ejemovy brány spadlo?

Po gólu Luboše Ouzkého jsme přestali hrát, což se nám nakonec stalo osudným.

Kdy začnete se zimní přípravou?

Začínáme 12. ledna.

Dojde k nějakým změnám v hráčském kádru, popřípadě v realizačním kolektivu?

Určitě ne. Nemáme dost finančních prostředků na nákup posil.

Hovoří se o tom, že je zájem o útočníka Ouzkého. Kdyby se stal terčem pozornosti některého celku vyšší soutěže, bránili byste mu v odchodu?

Pro mě samotného by to byla velká ztráta, Luboš je určitě opora mužstva. A jestli ho pustí do vyšší soutěže – to záleží na realizačním týmu.

Pohled na rozlosování prozrazuje, že okresní derby odehrajete převážně na hřištích rivalů – třeba ve Straškově a v Křešicích.

Myslím si, že se Straškovem je to vždy otevřená partie, derby nemá favorita. Co se týče Křešic – tak tam se nám daří a máme doma i Rovné.

Z vašeho pohledu favorizujete na postup do I. A třídy Schoeller, nebo máte v hledáčku ještě jiného adepta, který může právě Křešickým zhatit velké naděje?

Mým favoritem jsou Křešice, jsou na tom ekonomicky velmi dobře.

Podíváme-li se na opačný pól í skupiny, zdá se, že se v jarních odvetách rozhoří tvrdá bitva o to, komu zůstane černý Petr v rukách.

Raději nebudu nikoho tipovat, letos je soutěž hodně vyrovnaná.

Domníváte se, že z pohledu fotbalové kvality je vaše letošní sozona lepší té z let 2006/2007?

To určitě, loni jsme po podzimu měli 8 bodů a teď jich máme 19.

Alfou a omegou mužstev na okraji bývá ekonomika. Jak jste na tom vy po stránce financí a kdo vám pomáhá nezbytné náklady pokrýt?

Co se týče ekonomiky největší podíl má obec. Hlavně bych ale chtěl tímto poděkovat Václavu Fialovi za to, jak se stará o zázemí a chod celého mšenského fotbalu.