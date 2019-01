Příznivec kopané, který neviděl tento severočeský duel divizní skupiny B na vlastní oči, možná nebude věřit výši výsledku. Ten ovšem mohl mít dokonce dvoucifernou podobu, kdyby v podvědomí domácích nezapracoval fakt, že pět stačí. Co se v reálu v neděli za deště dělo? Dokud Litvínovští hráli v jedenácti, nikdo si nebyl konečným výsledkem jistý. Mimo jiné proto, že Sokolu nechybí pouze s fotbalem na této úrovni ze zdravotních důvodů skončivší Martin Kühn, ale i s přetrženým křížovým vazem Krejza, s otřesem mozku jen přihlížející Kostovčík, nemocný Klimeš, či po dlouhodobém zranění pouze na lavičce sedící Hukauf. Takže nikoho nepřekvapovalo ani to, že se hrálo nahoru dolů.

První větší šanci měl Divecký (14.), ale gólman Soldán si s jeho střelou poradil. Ještě blíž ke gólu měla kombinace mezi Šimáčkem a pálícím Mikolášem – pro hosty naštěstí do obranného bloku. Za dvě minuty na to pro změnu nahrál Tomášek do druhé vlny Matoušovi. “Měl jsem to zkusit z první a ne míč zavážet až do ohně,“ litoval možnosti otevřít účet brozanský středopolař.

Ve 23. minutě málem za zmiňovaný výprodej přišel trest. Pour si nikým neatakovaný naběhl na hranici velkého vápna a vyslal jedovku – Krauskopfa naštěstí nepropálil. Potlesk si vysloužila kombinace Matouš – Mikoláš směr Vacek, který z druhé vlny napřáhl vysoko nad. V těchto minutách padala nejednou otázka, kdože výprodej Sokola potrestá ze strany Litvínovských. Nebýt Krauskopfa stalo by se tak už ve 36. minutě, kdy Stožický tvrdě pálil, ale ani on se nemohl radovat.

Když se fandové nedočkali branky ani ve 40. minutě po výzvě Diveckého, který uvolnil Horu (přetažený centr místo rány, na který nemohl doskočit Šimáček), začalo se uvažovat, kdo otevře účet. To se však nepovedlo ani na druhé straně někdejšímu ligistovi Hradce a Teplic Jirkovi. Jeho pokus skončil jen na těle Boudy.

To se odcházelo ovšem do kabin jen ve dvaceti. Hosté totiž museli spolknout hořkou pilulku – za dvě hodně naivní vyloučení. Když se hned v úvodu druhého dějství do Matoušova centru zprava položil Šimáček a trknul přes celou délku Soldánovy svatyně jen o milimetry vedle (49.), padaly na ochozy chmury – jen však dočasně.

Tady je vysvětlení: v 54. minutě uvolnil mezi beky klasickou českou uličkou Matouš Horu a jeho centr z levé strany konečně poslal Šimáček za Soldánova záda. Neuběhly ještě ani čtyři minuty a Šimáček vracel dobrou příhru – ne Horovi, ale Mikolášovi (2:0). Na 3:0 zvyšoval v 63. minutě Hora. To si Novotný zaběhl za Soldána a vrátil míč do ohně s milimetrovou přesností k levé tyčce.

Další hrubku vykradené litvínovské obrany trestal technickou ranou Divecký. To všechno – co se tref do černého týkalo – trvalo pouhopouhých jedenáct minut. Konečnou podobu dal výsledku střídající Lédl junior – biliárovým angličanem. Poražení nakonec museli být „vděční“ jen za pětku, protože domácí mohli při větším apetytu poslat chemiky totálně rozpuštěné i s dvouciferným přídělem.

Branky: 54. Šimáček, 58. Mikoláš, 63. Hora, 65. Divecký, 87. Lédl, ŽK 1:5, ČK 32. Cholenský, 42. Svoboda (oba Litvínov), 150 diváků.

Krauskopf – Tupý, Vaněk, Bouda, Vacek – Hora, Novotný, Matouš, Mikoláš (78. Tomášek) – Divecký (82. Lédl jun.), Šimáček.

Vlastimil Calta (Brozany): V prvním poločase jsme se zase v koncovce trápili. Udělali jsme i dvě chyby vzadu. Naštěstí nás soupeř za ně nepotrestal, nicméně dát gól jsme měli do přestávky i my – hned čtyřikrát. Jinak to, co provedli mému někdejšímu spoluhráči z prvoligových Teplic, dnes trenérovi Vráťovi Havlíkovi Cholenský se Svobodou, to byla herní nedisciplinovanost i naivita, že by sudí slepě přihlížel. Proti devíti bylo naší povinností střílet branky. Škoda jen, že jsme nevyužili ještě další čtyři, pět možností vylepšit si skóre.

Vratislav Havlík (Litvínov): Přijeli jsme do Brozan neprohrát. To, co se ovšem stalo, bylo zejména ze strany Cholenského nezodpovědné. Svobodovo vyloučení vidím jako diskutabilní, protože si na balon sáhl tím, že ho Divecký zezadu přistrčil a rozhodčí měl naopak zapískat faul.To však nic nemění na faktu, že jsme v otázce disciplíny selhali a naprosto zaslouženě inkasovali pětku. Nemusím snad zdůrazňovat, že naše oslabení Brozanským značně usnadnilo úlohu i cestu ke třem bodům.