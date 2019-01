LITOMĚŘICE - Příznivci litoměřického FK s napětím očekávali, jak se mu vydaří vstup do nového ročníku krajského přeboru, navíc po dlouhé době opět v zázemí městského stadionu.

Litoměřický záložník Michal Rapavý, na snímku v sevření Střekovskými Peštou a Barátem, měl v uvodním kole krajského přeboru také několik brankových příležitostí. | Foto: Václav Sedlák

FK Litoměřice – TJ Střekov 1:1 (0:0)

Úvod derby se Střekovem měl nádech zbytečné nervozity. Oba celky chtěly vstřelit první branku a získat tak relativní klid do zbytku utkání.

Hra nabrala od samého začátku na obrátkách a útoky se tak přelévaly z jedné strany na druhou. Na obou polovinách bylo vidět několik pěkných akcí, které by si zasloužily být zakončeny gólem. Brankáři však byli vždy na místě a nebo předvedli skvělé zákroky.

Už ve 3. minutě byli blízko úspěchu hosté, když se jim podařilo propasírovat míč až do malého vápna, odkud Friedl mířil hlavou jen těsně vedle tyče. O dvě minuty nato měl gól na kopačce Rapavý, ale usměrněný míč šel přímo do náruče brankáře Součka. Přímo do střekovského brankáře se ještě trefil ve 20. minutě i obránce Dufek.

Ve 27. minutě se musel hodně natáhnout k tyči Ekrt, aby vyškrábl přesnou střelu Žaby. Do poločasu se obraz hry příliš nezměnil. Je škoda, že domácí nevyužili příležitosti tří trestných kopů, přetažené centry skončily bez zužitkování mimo hru.

Po změně stran se první začali zastřelovat hosté, a to jednak Topinka a po něm nebezpečný Barát. Domácí odpověděli útoky po stranách. V 53. minutě se jeden takový ujal, když Hanzal zatáhl míč po pravé straně až k čáře, nacentroval vysoký míč na hranici malého vápna. Balon přelétl přes dva beky i brankáře Součka, aby přesně sedl na kopačku Hraničky a z ní do sítě.

Domácí si obdobnou situaci zopakovali o dvě minuty později na levé straně. Tentokrát centroval Ivančo na hlavu Rapavého, ale míč šel přímo do rukou Součka. V další čtvrhodince se na obou stranách střílelo hodně vysoko, víc práce měl Ekrt. Domácí obrana několikrát působila statickým dojmem, což dokázal Střekov využít v 72. minutě. Koutný se uvolnil s míčem až těsně u pravého rohového praporku, naservíroval míč nekrytému Barátovi a ten se z hranice malého vápna nemýlil.

Domácí se mohli opět ujmout vedení v 84. minutě, kdy z hranice velkého vápna střílel Krejza, odražený míč se dostal na kopačku Ivančovi, ale ten ze tří metrů branku přestřelil. Poslední šanci měl ještě Kekule, který přihrávku Ivanča do velkého vápna zužitkoval pouze v nepřesnou střelu.

Dělba bodů v úvodním kole byla nakonec spravedlivá. To si myslel především trenér Střekova Pavel Šumpík: „Tušili jsme, že zápas v Litoměřicích bude hodně těžký. Spoléhali jsme se na obranu a rychlé brejky, což nám nakonec přineslo bod. S jeho ziskem jsem spokojený. Utkání bylo velice vyrovnané a úroveň dobrá.“ To jeho protějšek Milan Chlouba přílišnou spokojenosti neoplýval: „Musím přiznat, že jsem z výsledku hodně zklamaný. V druhém poločase, kdy jsme měli víc ze hry a ujali se vedení, najedou přestaneme hrát, předáme soupeři iniciativu a ten je natolik zkušený, že toho využil. Škoda, že Ivančo školácky zahodil vyloženou šanci pět minut před koncem. Máme mladý tým, a tak mi nezbývá než věřit, že se z takových chyb poučí.“

Branky: Hranička – Barát, rozhodčí Hlinka, ŽK 1:1, 100 diváků.

Litoměřice: Ekrt – Dufek (82. Horák), Kekule, Krejza, Grunert – Rapavý, Michal Slabý, Novotný, Hanzal (69. Vlasák, 88. Marek Slabý) - Hranička, Ivančo. Trenér Milan Chlouba.