Litoměřice - Překvapivým výsledkem skončilo okresní derby I. A třídy sk. A v Travčicích, kde domácí podlehli po penaltovém rozstřelu Křešicím. Vysoké vítězství si přivezly Hrobce ze Srbic a Pokratice podlehly na hřišti FK Jílové.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Srbice - Hrobce 0:7 (0:5)

„Celý týden jsme opravdu jen těžko překousávali porážku v Soběchlebech. Proto jsme do utkání vstupovali s tím, že budeme bránit až od půlky a chodit do rychlých kontrů. Všechny plány vzaly za své během několika minut. Domácí totiž rozehráli, Jakub Slavíček zachytil přihrávku, utekl k vápnu a po zaváhání brankaře vstřelil už ve 30. vteřině první gól. V desáté minutě to bylo 0:3 po brankách Satrana a Vokálka.

Zatímco domácí nechápali, my jsme byli prakticky všude. Do poločasu dal ještě branku Brožík a pak snad po nejhezčí akci na pár doteků přes celé hřiště zakončoval Púčala. Druhá půle už takové tempo neměla, přesto jsme se trefili ještě dvakrát. Výsledek je pro domácí docela ještě milosrdný, pár dalších šancí jsme totiž neproměnili. Přesto si myslím, že domácí mají lepší mužstvo než Soběchleby, jen chtěli hrát otevřený fotbal fair play," dodal hrající kouč Hrobeckých Karel Mikas.

Branky: Satran 2, Púčala 2, Brožík, Vokálek, Slavíček, r. Dušek, 30.

Hrobce: Kysela - P. Slavíček (20. Koubek), Polák, Pa. Bartůněk, Hora - J. Slavíček, Mikas, Vokálek, Púčala - Brožík, Satran.



Jílové - Pokratice 4:0 (3:0)

Pokratice neuspěly na hřišti vedoucího týmu tabulky. „Začátek jsme přitom měli nadějný, Bergmann trefil tyč, pak byl v šanci také Radek Krejčík, ale nevyužili jsme to a domácí z brejku skórovali. Během pěti minut jsme inkasovali ještě dvakrát. Ve druhé půli se domácí téměř nedostali za půlku. Nechápu, jak mohou být první," kroutil hlavou předseda Sokola David Keltner.

Branky: Huček 2, Červenka, Janda, ŽK 5:2, ČK Just (J.), r. Zítko, 80.

Pokratice: Ekrt - Bobek, Krejčík, Vlašič, Suk - Kyzlík (Šimáček), Faust, Kocman, Chvála - Bergmann, Fišara.



Travčice - Křešice 1:2 po pen. (0:1)

V derby šli hosté do vedení po vydařené standardce Nesvatby. Favorizovaným domácím se podařilo skórovat až po změně stran, kdy první dotek s míček proměnil ve vyrovnávací branku Hančl. „Nepodali jsme nejlepší výkon, ale na druhou stranu je třeba přiznat, že Křešice nehrály vůbec zle. Pokud bychom však proměnili šance, mohli jsme vyhrát klidně 5:1.

To se ale nestalo, takže bereme jen bod, protože jsme pak podlehli na penalty. Nějak se nám teď nevede ve středu pole, chybí kloudná přihrávka," všiml si travčický předseda Miloslav Tlatla. „Tři body by byly samozřejmě mnohem lepší, ale i tyhle dva jsou z Travčic zlaté," cenil si výsledku Luboš Pekárek z vedení FK Scholler.

Branky: Hančl - Nesvadba, ŽK 4:3, ČK Zdvořák (Tr.), r. Mareš, 170.

Travčice: Juska - Farkaš, Matouš (80. Durček), Kočí, Tesařík - Šťástka, Zdvořák, Polák (60. Hančl), Dědič - Mazánek (46. Kavina), Stožický.

Křešice: Marek - Cibulka, Chlouba, Nesvatba, Vundrle - Kuchař (75. Tirdil), Patka, Chrobák, Suchánek (88. Rusý) - Bystrov (46. Kühn), Lepič.