Vůbec první ligový gól mohl v sobotu v barvách Karviné slavit odchovanec Šumperku Vojtěch Smrž. V MFK prošel mládežnickými výběry a vždy byl důležitou postavou jak dorostu v celostátní lize, tak v nejvyšší soutěži v juniorce. Teď zažívá průlom i v prvním mužstvu, které naposledy porazilo Opavu 3:1.

Vojto, máte první body v soutěži. Spokojenost?

Velká. Už jsme to někde potřebovali urvat, proti Opavě jsme chtěli aspoň bod. Povedly se tři, takže paráda. Herně jsme splnili vše, co jsme si předsevzali. Hráli jsme z bloku, kompaktně, u sebe.

Vy jste do utkání zasáhl o přestávce. To byl záměr?

Ano, šel jsem tam místo Ondry Lingra, ale to proto, že Opava nasadila do hry urostlého Smolu a trenér ho potřeboval trochu eliminovat. Měl jsem ho hlídat, přece jen jsem vyšší než Ondra. Kdyby tam Smola nešel, možná bych se na plac ani nedostal.

Ale dostal jste se a nakonec dal i vítězný gól. Jaké byly vaše první pocity?

Bezprostřední radost. Měl jsem v Brně celou rodinu, takže jsem se hned po gólu ohlížel do hlediště, co dělají. Vstali a tleskali. Navíc jsme poprvé v sezoně vyhráli, takže super, všechno se to sešlo. Mám obrovskou radost.

Jak to bylo u vašeho gólu? Mířil jste?

Ale jo, snažil jsem se gólmana obstřelit. Střela mi sedla, dá se říct, že je to moje nejoblíbenější místo – po zemi k tyči (úsměv).

Načal jste svou gólovou bilanci v lize. Kam byste se s ní rád dostal?

Tak o tom jsem ještě nepřemýšlel. Myslím, že jestli dám někdy tolik gólů, co Wagy (útočník Tomáš Wágner), tak budu maximálně spokojený (smích).

Vítězství potvrdíme

Paradoxně krátce po vašem gólu snížil právě Smola. Nezatrnulo vám?

Nebylo to příjemné, Opava se vrátila do zápasu hned po nějakých čtyřech minutách. Přišla tam chybička, Aleš Mertlelj neodkopl míč a Smola nám tam nějak vyplaval. Škoda, ale naštěstí dal pak Wagy třetí gól a bylo po Opavě.

Jak velké to je povzbuzení? Už v utkání s Plzní jste naznačili své možnosti…

Ano, odehráli jsme dobré zápasy, ale výsledky nikde. Teď jsme věděli, že Opava je silná spíš dopředu a má mezery v obraně. Toho jsme se snažili využít a povedlo se. Je to pro nás nesmírně cenné vítězství, ale potřebujeme ho nutně potvrdit ještě v neděli se Slováckem.