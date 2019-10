Sám Acerbi má pro malé nemocné pacienty obzvlášť pochopení. Osobně totiž zažil něco podobného, s čím se v dětské nemocnici v italské metropoli potýkají.

Bývalému obránci AC Milán, který v současnosti obléká dres Lazia Řím, byla před šesti lety diagnostikována rakovina varlat. Ačkoliv ze začátku nedával sám sobě mnoho nadějí, nakonec boj s nemocí vyhrál.

"@Acerbi_Fra dobbiamo andare, è tardi, sono già tutti sulle navette". "Non mi importa, possono anche andare, io prendo un taxi, ma finché non finisco il giro non me ne vado" @Vivo_Azzurro @OfficialSSLazio pic.twitter.com/3tFQ5LDwOR