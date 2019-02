/ROZHOVOR/ Narodil se v Příbrami a v sobotu se bude se svými spoluhráči snažit o to, aby jeho rodné město ve FORTUNA:LIZE v Karviné neuspělo. Tedy, pokud bude hrát. Fotbalový záložník MFK Jan Suchan po letním příchodu do Slezska herně paběrkuje. N

Nastoupil v prvních dvou zápasech nové sezony, které Karviné nevyšly, a pak už si v lize zapsal jen půlhodinku v Jablonci.

S herním vytížením asi moc spokojen nejste, je to tak?

První dvě kola se nám nepovedla a musela přijít nějaká změna. Proti Boleslavi jsem nehrál, ale v Jablonci jsem odehrál třicet minut a myslím, že bych dostal šanci i doma proti Plzni, jenže po dohodě klubů jsem do utkání nemohl zasáhnout. Pak už jsem se do sestavy nedostal, protože herně si to sedlo a začalo se nám dařit. Trenér neměl důvod do sestavy sahat.

Představoval jste si to jinak?

Představoval, ale prioritní je úspěch týmu, takže to chápu. Není mi osmnáct, abych se hroutil z toho, že jsem nehrál. Naskočil jsem aspoň do poháru, kde šlo o postup a my ten zápas zvládli. Šance v lize určitě zase přijde. Jenom musím být trpělivý, sezona je dlouhá.

Po porážce v Teplicích jste proti Příbrami tlačeni do situace, kdy je potřeba opět zabrat. Povede se to?

Povede! Nebude to lehké, ale Příbram je nebezpečnější spíš doma. Jasně, remizovala třeba na Spartě, ale ta neproměnila řadu tutovek. Věřím, že úspěšní budeme my.

Jak se díváte na dosavadní působení příbramského staronováčka v soutěži?

Líbí se mi, jak se mančaft pod trenérem Csaplárem prezentuje. Navíc tam teď přišli zkušení kluci Voltr, Holek a Mingazov, kteří mužstvu určitě pomůžou. Zachytili start a uhráli nějaké body. To bychom také potřebovali.

V Příbrami jste si připsal první ligový start. Těšíte se?

Určitě, jsem místní rodák, začal jsem tam hrát fotbal a v mládeži se nám dařilo. S dorostem jsme vyhráli celostátní ligu. Pro mě to bude speciální zápas.