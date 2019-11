Není pochyb, že jde o excelentního útočníka. Stejně tak je ale zjevné, že tenhle skoro dvoumetrový chlapík rozhodně netrpí sebepodceňováním. Naopak, rozpravy o tom, jak je Zlatan geniální (ano, rád o sobě hovoří ve třetí osobě) patří k jeho oblíbeným kratochvílím.

„Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem,“ citoval Ibrahimovič největšího vojevůdce antického Říma, když hodnotil své dvouleté účinkování v zámořské MLS.

Na rozdíl od Caesara nedobyl Galii, ale podmanil si fanoušky Los Angeles Galaxy. Teď jim dal sbohem. „Můžete se zase koukat na baseball,“ vzkázal na rozloučenou.

Všem tak dal najevo, že pokud bylo na americké lize něco zajímavého, byl to on, velký Zlatan. Však své zámořské působení před časem přirovnal k Ferrari mezi Fiaty. „Když odejdu, na MLS se nikdo dívat nebude a upadne v zapomnění,“ prohlásil minulý měsíc.

Rozdílový hráč?

Ibrahimovič hrál skutečně skvěle: v 56 zápasech nastřílel 53 gólů. Úchvatná bilance. Méně úchvatné je ovšem to, že klubu to jaksi k ničemu nebylo. Loni se Galaxy ani nedostali do play-off, letos vypadli v semifinále Západní konference. Opravdu tedy Ibrahimovič odchází jako triumfující vojevůdce?

Za svou kariéru vystřídal řadu elitních týmů: z rodného Malmö šel do Ajaxu, pobyl v Juventusu, Interu, AC Milán, Barceloně, PSG a Manchesteru United.

Říká se, že leckde uspořádali po jeho odchodu ostatní hráči oslavu: k srdci jim nepřirostl.

To ale Zlatan neřeší. I když je mu už 38 let, vybírá si další angažmá. „Vím, že stále můžu být rozdílovým hráčem, ať už v Itálii, nebo jinde. Jsem lepší než ti, kdo tu hrají,“ řekl s typickou skromností.

V Manchesteru jeho služby odmítli, zájem měly AC Milán a Neapol. Favoritem je ale Boloňa, až 15. tým Serie A, který trénuje Ibrahimovičův kamarád Siniša Mihajlovič. Jisté je, že v Boloni by opět byl hvězdou číslo jedna.