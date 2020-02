„Debutanti v defenzivě uhráli nulu vzadu a Petar se trefil v prvním zápase doma. Jsem za tyhle dílčí věci opravdu moc rád,“ těšilo trenéra.

Když během zimní přestávky z Edenu odešla trojice Škoda, Hušbauer, Souček, děsili se fanoušci toho, jak se bude Slavii po takovém zásahu do osy mužstva dařit. První zápas na Bohemce se nepovedl, proti Opavě to sice také skřípalo, ale potenciál je znatelný. Až jej Trpišovský naplno probudí, bude tým ještě silnější.

„Žádný klub se nevyvaruje odchodu opor, což je i případ Slavie. Mladí teď mají šanci se ukázat,“ míní klubová legenda Pavel Kuka.

Petar Musa se podruhé za sebou objevil na hrotu červenobílého útoku a spolu s Peterem Olayinkou byli nejnebezpečnějšími hráči na hřišti. Z jejich kooperace vzešel také úvodní gól zápasu, který chorvatský mladík vstřelil po půl hodině hry. „Nepamatuji si, že bych měl v týmu útočníka s tak dobrým zakončením v tak mladém věku. Timingy a zakončení má ale neuvěřitelné, takového hráče jsem asi ještě netrénoval,“ neskrýval Trpišovský po zápase nadšení z hráče, který ještě na podzim střílel góly za Liberec.

„Je schopný se trefovat ze všeho. Je mu jedno, jestli pravou, nebo levou nohou, hlavou, z úhlu, z centru, nebo zpoza vápna,“ pokračoval kouč.

Sám Musa je z nového angažmá nadšený. „Každý trénink chci dokazovat, že za Slavii můžu hrát. Těšil jsem se, až si zahraju v Edenu před plnými tribunami,“ vyprávěl. „Kluci mě přivítali skvěle. Na hřišti i v kabině to klape, je tu super parta,“ užívá si nový krok v kariéře mladík, který je členem chorvatského národního týmu do jednadvaceti let.

„Hrát dobře za Slavii a udržet se v reprezentaci je pro mě ta největší motivace. Hrát za svůj národ je nejlepší věc na světě. Udělám všechno pro to, abych se v ní udržel,“ hlásí hrdě urostlý útočník. „Pro mladého hráče jsou postupné kroky moc důležité. Nic nejde hned,“ uvědomuje si.

Mladí beci se uvedli dobře, musí ale makat

Už loni v létě Slavii opustila stoperská dvojice Ngadeu a Deli. Kdekdo se tehdy ptal, kdo osvědčené opory sešívané obrany nahradí. Povedlo se to Kúdelovi s Hovorkou. A teď ukazují i Zima s Tijanim, že se základní sestavou nebudou mít vůbec žádný problém. Prvně jmenovaný hráč nastoupil na Součkově pozici defenzivního záložníka, Tijani spolu s Kúdelou na stoperu.

„Dobře vidí situace a dokáže organizovat obranu. Byly tam nějaké nedostatky v defenzivě, je tady ale jen čtrnáct dní, hraje jinou soutěž a je pro něj vše nové,“ komentoval Trpišovský Tijaniho výkon. A slova chvály měl také pro Zimu. „Hrál teprve třetí ligový zápas, poprvé v Edenu. Jsem z něj momentálně nadšený, samozřejmě ho ale čeká ještě mnoho tvrdé práce,“ řekl.

Mladík, který v zimě přišel z Olomouce, po zápase zářil. „Takovou atmosféru jsem snad nikdy nezažil. Na začátku jsem byl nervózní, ale pak to ze mě spadlo,“ usmíval se. Odchody velikých opor? Žádný problém. Fotbalová Slavie potvrzuje rčení o tom, že každý je nahraditelný. I díky mladíkům.