Liverpoolu fandí celý život, zápasů, na kterých své oblíbence osobně podporoval, byste se asi nedopočítali, ten z loňského dubna se ale Seanu Coxovi stal osudným.

Vlastně se ho ani nedočkal, vše se stalo ještě před výkopem. „Reds“ tenkrát hráli na domácím stadionu Ligu mistrů proti AS Řím. Hned před stadionem napadla tehdy třiapadesátiletého fanouška dvojice příznivců italského celku. Cox byl s vážným zraněním hlavy transportován do nemocnice.

Chování fanoušků Říma tehdy odsoudili jak zástupci obou zúčastněných klubů, tak Evropské fotbalové unie (UEFA).

Celoživotní následky

Coxe čekala dlouhá léčba, má za sebou speciální rehabilitační program na neurologické klinice se zaměřením na rozvoj jeho řeči a pohybu a teď, po roce a půl, se konečně dočkal velké chvíle. Poprvé od zranění se totiž podíval na Anfield Road, domácí stadion Liverpoolu.

A nejen to, že viděl výhru svých oblíbenců 3:1. Cox se dokonce setkal s koučem Jürgenem Kloppem. „Sean se vrací v úplně jiném stavu, je na vozíku, má celoživotní následky. Ale podívejte se. Je to dobrý den a my si ho opravdu užijeme. A myslím, že Seana to hodně posílí,“ uvedla ještě před zápasem jeho manželka Martina.

Trenér Klopp přiznal, že Coxův příběh všechny v Liverpoolu velmi zasáhl. „Je pro něj velmi speciální být tady a já jsem šťastný, že viděl takový výkon. Tohle si zasloužil vidět,“ byl po vítězném zápase spokojený obránce Liverpoolu Alexander-Arnold.