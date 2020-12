„Poslední dny to byla hektika. Musel jsem přicestovat, kouknout se na klub zevnitř,“ řekl na půlhodinové video konferenci klidným hlasem bývalý kormidelník Baníku Ostrava nebo Jihlavy. Současně zůstane asistentem u národního týmu do 20 let.

Co víte o Teplicích?

Jako hráč jsem sem nerad jezdil, byla tady vždycky těžká půda, kde nebylo nikdy lehké sbírat body. Současné mužstvo si procházelo a dál ještě prochází těžším obdobím. Na výsledky mají vliv zranění, hodně kluků chybí. Vím, že jsou tady zkušení hráči Řezníček, Mareš, Mareček, Grigar, Hyčka a tak dále i perspektivní mládí. Věřím, že celkově potenciál v týmu je.

Jaký je před vámi úkol?

Chceme, aby se tým posunul v tabulce, sílu na to má. Chceme sbírat body, aby nebyla psychika a tlak ze sestupu, což momentálně je. Teď se musíme zmobilizovat a ukázat síly. Na podzim máme pět kol, mužstvo musíme vyburcovat.

Základ? Dobrá obrana

Co chcete změnit?

Situace je opravdu velice těžká, kolegovi Hejkalovi jsem polovinu zraněného kádru nezáviděl… Mužstvo se točilo, hráči odpadávali, nehrají ve stejné sestavě, nemohli být sehraní, pak nastupovali méně zkušení hráči. Nepřísluší mi něco kritizovat. Chceme zapracovat na automatizmech, které chci do týmu zavést, aby na ně byli hráči zvyklí.



Co potřebujete zlepšit?

Defenzivu, která není jen o obráncích, stabilizovat sestavu a její výkonnost. Vím, co mě čeká. Příležitost dostanou i mladí hráči, kteří budou moci přednosti ukázat v tom pravém světle. Preferuji, aby věděli, co po nich budeme chtít. Musíme vsadit na pracovitost, víc zahustit střed pole. Chceme hráčům vnutit, aby dobře presovali a fungovali jako tým.

Máte v hlavě bodový kalkul na závěr podzimní části?

Do pauzy chceme bodů co nejvíc, ideální varianta je 15, nebo i nad deset. Hrajeme dva zápasy doma a tři venku. Doma je zvládnout musíme. Nechceme být na sestupových příčkách.



Jak chcete probrat zkušené hráče, aby z nich opět byli lídři?

Budu s nimi mluvit. I ti zkušení vědí, že by to na nich mělo stát a věřím, že nejsou s danou situací spokojení a budou chtít pro mužstvo udělat co nejvíc. Doufám, že najdeme společnou řeč a budou chtít i sobě ještě něco dokázat a ostatní strhnou.



Bude se měnit základní sestava hodně?

Už dva dny nad ní přemýšlím. Složení budu muset hledat. Uvidíme, koho použijeme do tréninku.



Začít musíte asi u stoperů?

Přinejhorším tam nastoupím já s asistentem Pepou Dvorníkem. To bylo samozřejmě v nadsázce… Otázka stoperů je to nejdůležitější. Musí tam být zdraví hráči, může tam naskočit Knapík, kterého jsme sledovali do reprezentační dvacítky. Snad hráči práh bolesti trošku překonají a snad se o to poperou.

Mladí na sobě musí pracovat

V kádru jsou i další mladíci, třeba Kozák nebo Radosta.

Tým by měl být dobře věkově složený, což tady je. Je tady třeba i Žitný. Věřím tomu, že se tady kluci vykopou, v zimě třeba přibudou jiní mladí hráči, kteří budou k dispozici. Musí ukázat parametry, aby se dostali do základní sestavy nebo alespoň na lavičku.



Budete chtít tedy v zimě mužstvo oživit?

O posilách jsme se bavili, víme, kde nás tlačí bota. Potíže jsou v defenzivě. Pohlédneme se po stoperovi, levém obránci, křídle. Třeba si vyzkoušíme už nějakého hráče teď v prosinci, aby jsme to po krátké přípravě nehonili.



Víte, že Teplice nemají na rozhazování…

Možnosti i hráči vždycky jsou. Jde o to najít vhodný typ, který nám sedne. Podíváme se po mladých ambiciózních hráčích, kteří mají hlad po úspěších. Musí si dávat navíc, nechat si poradit. Musí na sobě pracovat a jít tomu naproti.



Teď vás čeká venku Mladá Boleslav. Těžký soupeř?

Jedeme do Boleslavi, která je asi o dva body výše než my a sezonu si taky představovala jinak. I Jožka Weber má své problémy. Dnes mě čeká seznámení s týmem a zdravotním stavem. Nikam nepojedeme s tím, že máme problémy, ty má každý. Věřím, že se o dobrý výsledek popereme. Nebude to nic jednoduchého, oni ten zápas potřebují také vyhrát. Očekávám tuhý boj, z kterého si něco odvezeme.



Který trenér vás nejvíc ovlivnil, jaký máte styl?

Metodu cukr a bič jsem pochytal od pana Uličného. Byl hodně tvrdý, ale takový rapl snad nejsem. Kabina musí pochopit, co chci, co potřebuju. Skloubit to s klíčovými hráči, kterých je tady dost. Oni budou styční důstojníci, na které to budu přinášet nejvíc. Jde o psychologický efekt s hráči mluvit a získat je na vlastní stranu.