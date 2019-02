Jsou pravidla, která rozdělují fotbalové experty i nadšence. Kolikrát jen za poslední dobu proběhla diskuse na téma: penalta za hru rukou. Výklad je totiž nejasný a nechává rozhodnutí pouze na citu sudích.

Těžko říct, jestli mohou dohady odpadnout úplně, inovace současných řádů by je však měla omezit. V březnu příštího roku mají (a nemusí) být přijaty nové fotbalové regule. Mezinárodní pravidlová komise IFAB se na zasedání domluvila na bodech, o kterých se bude hlasovat.



„Nejvíc probíraných úprav se týkalo neúmyslného hraní rukou, u kterého dojde k poškození nebo k výhodě. Znění pravidel musí být výrazně upřesněno pro každé takové situace,“ citovala agentura Reuters IFAB.



Současná nařízení jsou v tomto směru značně vágní. Asi to sami znáte: doslova říkají, že pokutové či přímé kopy jsou uděleny, pokud hráč zasáhne míč rukou úmyslně. Sporné situace nevyřešilo ani video, což se ukázalo i ve finálovém zápase mistrovství světa.



Ivan Perišič tehdy zasáhl míč rukou ve výskoku a Francie kopala po upozornění od videorozhodčího penaltu. „Jak mohl Perišič jinak vyskočit? Měl mít svázané ruce? Navíc byl metr před ním jiný hráč. Takové rozhodnutí nemůže ovlivnit tak důležitý zápas,“ zlobil se například legendární kouč Jose Mourinho.



Přesně takové situace by po úpravě pravidel měly vzít za své.



RYCHLÁ STŘÍDÁNÍ



IFAB uvažuje také o úpravě regulí pro střídání. Fotbalisté by nově museli opustit hřiště u nejbližší postranní čáry, kde se zrovna nacházejí.



Odpadlo by tedy tradiční „ukrývání se“ u rohových praporků a zdlouhavá cesta na půlku ke střídačkám. Má to svůj smysl. Fotbal čím dál víc trápí zdržování. Dokládají to i statistiky z loňského ročníku anglické Premier League (míč byl ve hře v průměru pouhých 55 minut).



Novinkou by mohlo být zavedení žlutých karet pro trenéry a členy realizačních týmů. Nebo: útočící fotbalisté by nemohli narušovat zeď při přímých kopech a brankáři by při penaltě nemuseli mít v době kopu na čáře obě nohy, nýbrž jen jednu.

Videorozhodčí v Lize mistrů? Možná na jaře

Po velké světové premiéře na fotbalovém šampionátu v Rusku se nejvíce diskusí na téma využívání služeb videorozhodčího přesunulo k Lize mistrů. Ani nejprestižnější evropská soutěž se totiž v posledních letech nevyhnula několika velkým přešlapům rozhodčích.

A zdá se, že nasazení systému VAR se doopravdy blíží. Na scéně by se mohl ukázat už na jaře. „V nejbližší době očekávám od šéfa sudích Roberta Rosettiho zprávu, abychom zjistili, kdy můžeme nový systém nasadit. Nejpozději se tak stane v příští sezoně,“ uvedl předseda UEFA Aleksander Čeferin.

Pokud by se povedlo vyladit všechno potřebné již v letošním ročníku, by byl VAR využitý od čtvrtfinálových duelů, které se hrají v dubnu.