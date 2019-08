„Šance obou týmů vidím padesát na padesát,“ netroufá si příliš tipovat Karel Rada, jenž za Trabzonspor odehrál 41 zápasů a vstřelil jednu branku. Rozhovor poskytl webu gazetedamga.com.tr.

Jak pokračovala vaše kariéra po odchodu z Trabzonsporu a co děláte nyní?

Vystřídal jsem pak ještě čtyři kluby, hrál jsem za Slavii Praha, Frankfurt, Teplice a Bohemians Praha. Nyní už deset let působím jako trenér v ženském fotbale, poslední dva roky vedu český národní tým.

Sledujete dál turecký fotbal a zdejší ligu? Trabzonspor teď trénuje váš bývalý spoluhráč Ünal Karaman. Co si o tom myslíte?

Ne úplně pravidelně, ale o tureckou ligu se zajímám a samozřejmě nejvíce o Trabzonspor. Ünal byl vždy profesionální typ fotbalisty a čestný muž. Pokud jsem potřeboval, tak vždy pomohl.

Co si pamatujete z dob působení v Trabzonsporu? Můžete dát k dobru nějakou historku?

Pamatuji si, že Trabzon vždy měl téměř fanatické a hodně nažhavené fanoušky, kteří nás doprovázeli na všechny zápasy. Po utkání v Samsunu rozbili okno autobusu, takže jsme do Trabzonu dorazili bez zadního okna.

Během vašeho působení vystřídal klub za dva roky velké množství trenérů…

Každý, který přišel, nás chtěl učit svůj vlastní systém. To byl docela problém, tým nebyl vyvážený.

Kontaktoval vás v posledních letech někdo z Trabzonsporu? Mnoho bývalých hráčů dostalo pozvání, aby přímo z tribuny sledovali některé zápasy. Měl byste zájem přijet?

Nikdo mě nekontaktoval. Přesto bych se rád do Trabzonu vrátil. Byla to moje první zkušenost se zahraničním angažmá. Pokud existují projekty, díky nimž by bylo mé pozvání možné, rád bych se zúčastnil.

Kdo byl váš nejlepší spoluhráč z tehdejší doby? Je někdo, s kým jste zůstal v kontaktu?

Byl to Davor Vugrinec, kterého jsem později kontaktoval. Žádné jiné spojení nemám, ale moji bývalí spoluhráči byli obecně velmi pohostinní.



Trabzonspor čeká v Evropské lize souboj se Spartou. Kdo postoupí?

Šance vidím padesát na padesát. Oba týmy mají podobné šance projít dál. Trabzonsporu může trochu nahrávat horské počasí, které v létě v Turecku panuje.

Sparta musí odehrát domácí zápas kvůli trestu bez fanoušků. Poskytuje to Trabzonsporu výhodu?

Pokud vaši fanoušci nejsou na tribunách, nikdy to není pro utkání dobré.