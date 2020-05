„Už se na to strašně těším. Myslím, že každému fotbalistovi, ať už hraje na jakékoliv úrovni, fotbal musí strašně chybět. Jen sedět doma, zacvičit si, to je pro mě hrozné. Už potřebujeme balon, potřebujeme partu, potřebujeme soutěžit. Až nás vypustí na hřiště, budeme šťastní jako děti,“ nepochybuje osmadvacetiletý rodák z Bělkovic, který dosud celou koronavirovou dobu prožil s manželkou a dcerou v Polsku, kde nasbíral pozoruhodné zážitky.

DO PARKU ČI DO LESA? ZAPOMEŇTE!

„Přemýšleli jsme o tom, že bychom se vrátili, přece jenom máme v Česku rodinu, ale nakonec převážily důvody proč zůstat v Polsku,“ prozradil Pospíšil.

„Nejdřív jsme měli zákaz od klubu opouštět Bialystok. Pak, když už bylo jasné, že ta pauza bude delší, tak jsme ale opravdu uvažovali, že bychom jeli domů. I v klubu by nám to dovolili,“ popsal Pospíšil.

Jenže s cestováním přes hranice je to v současnosti problematické. Respektive, s překročením hranic zpět domů by potíže nebyly. „V té době, kdy to bylo aktuální, ještě Polsko nebylo rizikové. Zjistili jsme ale, že až bych se musel vracet, tak by se mnou nepustili ženu a dceru. To byl nakonec rozhodující moment, proč jsme to nechali být,“ vysvětlil Pospíšil.

„Později už bylo jasné, že bychom museli být 14 dní v karanténě nejdřív v Česku a pak i v Polsku. To je dohromady měsíc, to už nedávalo vůbec žádný smysl,“ dodal.

A tak s celou rodinou zažil vládní opatření a karanténu na polský způsob. „Kdybych to měl porovnat, řekl bych, že Česko na začátku reagovalo rychleji. Přišlo mi, že se to bralo trochu na lehkou váhu. Možná i proto, že jak je Polsko čtyřikrát větší země, tak tady nebylo nakažených tolik,“ prozradil Pospíšil.

Nicméně i u severních sousedů nabral vývoj situace na dynamice poměrně rychle. „Opatření byla hodně podobná jako u nás, ale v jiném pořadí. Třeba roušky se začaly povinně nosit až teď ve čtvrtek. Jiné zákazy naopak byly v Polsku dřív než u nás,“ uvedl Pospíšil. Dodržování nastavených pravidel bylo podle něj vyžadováno velmi důsledně.

„Mohli jsme opravdu maximálně na nákup, ven mohl chodit jen jeden člověk. Parky a lesy hlídali policisté, i na cestě do obchodu vás zastavovali a každou cestu jste museli odůvodnit,“ popsal český fotbalista, který v Bialystoku působí od července 2017.

Stejně jako další hráči Ekstraklasy se hlavně v době nejpřísnějších opatření mohl udržovat v kondici jen obtížně. „Na začátku jsme dostali individuální plány na běhání. Ale pak přišel zákaz vycházení a byli jsme opravdu jenom doma. Já jsem mohl aspoň na zahrádce udělat nějaké cvičení, ale třeba spoluhráči, co bydlí v bytech, mohli maximálně jezdit na rotopedu nebo na běhat na pásu,“ řekl Pospíšil.

LIGA ZAČNE V KVĚTNU. VŠICHNI MUSÍ NA TESTY

Teď se opatření v Polsku, podobně jako v České republice, pomalu uvolňují. Polská liga, kterou hraje celkem osm českých fotbalistů, má naplánovaný restart na 29. května. Před pár dny to vyhlásil přímo premiér Mateusz Morawiecki.

„Je zajímavé, že ještě nějaké tři nebo čtyři dny zpátky jsem měl informace, že to vypadá tak, že se spíš liga nedohraje, že to nevypadá moc dobře,“ prozradil Pospíšil, který má na kontě i čtyři starty za reprezentační áčko.

„Tréninky nám pořád ještě nezačaly. Až od 4. května bychom mohli začít ve skupinách, tak jak je to teď v Česku, a až týden nato bychom mohli začít normálně společně,“ popsal Pospíšil. „Budeme mít docela málo času. Všichni už ale chceme hrát zápasy a hlavně to všechny týmy budou mít stejné,“ přemítal.

Než Poláci hráče pustí do tréninku, budou muset projít poměrně náročnou procedurou. Už teď jsou všichni hráči polské nejvyšší soutěže v karanténě. Dva týdny se musí maximálně izolovat od okolí.

„Některým spoluhráčům, kteří jsou tady sami, dokonce klub rozváží i jídlo. Za mě dělá všechno manželka,“ pousmál se Pospíšil. Po čtrnácti dnech karantény, která skončí 3. května, půjdou všichni fotbalisté i trenéři na testy. „Až pak nás pustí do společného tréninku po skupinách. Chtějí mít jistotu, že nikdo nebude infekční,“ řekl Pospíšil.

Uvědomuje si, že právě to, že by se někdo z přímých aktérů nakazil, může celý plán návratu k fotbalu zhatit. Strach z nákazy ale necítí. „Strach určitě ne, na druhou stranu jisté obavy tu jsou. Nemůžeme říct, že by pandemie byla zcela pod kontrolou,“ uvažoval Pospíšil.

Podle jeho názoru však zodpovědní funkcionáři i samotné kluby udělají pro dohrání sezony maximum. Polákům zbývají dohrát čtyři kola základní části a následná sedmikolová nadstavba. „Tady jsou do fotbalu blázni. Pokud to jen trochu půjde, tak budou chtít dohrát,“ míní Pospíšil.

Silnou motivací jsou i peníze za televizní práva. Polské kluby dostávají výrazně větší částky než třeba ty české. „Pro řadu klubů jsou peníze od televizí víc než polovina rozpočtu. Přišly by vážně o hodně. Jsou to rakety,“ potvrzuje Pospíšil.

I proto je přesvědčen, že Poláci udělají maximum i pro bezpečnost hráčů, aby se liga skutečně dohrála. „Je jasné, že zdraví je na prvním místě. Kdyby to ale bylo na mně, tak za podmínek, které polská liga přijímá, bych byl pro, aby se to aspoň zkusilo,“ dodal.