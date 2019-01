Jeho mladší bratr Michal v úterý večer sledoval z lavičky náhradníků úvodní duel čtvrtého předkola Ligy mistrů mezi PSV Eindhoven a BATE Borisov, záložník Slovácka Lukáš Sadílek zase netrpělivě očekává pondělní krajské derby české nejvyšší soutěže proti Zlínu.

Lukáš Sadílek z 1.FC Slovácko. | Foto: Deník / Sladký Michal

„Všichni se těšíme, protože při derby je vždycky fantastická atmosféra a i kabina to období před utkáním se Zlínem vnímá intenzivněji. Věřím, že zápas bude mít opět skvělou kulisu a že konečně naše fanoušky potěšíme výhrou. V nedávných zápasech se Zlínem se nám nedařilo vyhrávat, i když v posledním derby jsme tomu byli hodně blízko," říká Lukáš Sadílek.

Byl to právě dvaadvacetiletý fotbalista, který v posledním vzájemném duelu Slovácka a Fastavu otevřel skóre utkání. Kordulův tým nakonec těsný náskok neudržel a gólem z přísné penalty v 79. minutě se s krajským rivalem rozešel smírně. Bod tehdy přinesl oběma celkům ligovou záchranu.

Slovácko chce dominanci na míči

Nyní ale chtějí oba týmy víc. Celku z Uherského Hradiště stejně jako ševcům vstup do letošní sezony vyšel a po úvodních pěti kolech se v tabulce drží nahoře. Slovácko chce před vlastním publikem navázat na předcházející domácí zápasy s Baníkem Ostrava a olomouckou Sigmou.

Ke třetí výhře v řadě může Slovácku pomoct i poslední triumf na Dukle, kde Moravané i díky dvěma vlastním brankám obránce Chlumeckého zvítězili 2:1. „Na první pohled to vypadá jako šťastné vítězství, ale rozhodně se nedá říct, že by nebylo zasloužené,“ míní Sadílek. „Celé utkání jsme si za třemi body šli a měli jsme tlak. Vytvořili jsme si i další šance, ale ty jsme bohužel nedokázali přetavit v branky. Nicméně odvezli jsme si tři body a to je nejdůležitější," přidává.

Rodák z Uherského Ostrohu moc dobře ví, že Slovácko v pondělním derby čeká mnohem těžší šichta. „Zlín má v poli vysoké hráče, což hraje v obou šestnáctkách zásadní roli, hlavně při standardních situacích. My budeme chtít být dominantní na míči a pak to samozřejmě bude o produktivitě. První dva domácí zápasy sezony jsme zvládli, tak snad se nám na to podaří navázat i v zápase se Zlínem," přeje si Sadílek.

Koncovka může být o štěstí

Zajímavostí je, že oba týmy poslední duely rozhodly až v samotném závěru. „Vždycky chcete uspět a utkání rozhodnout, a když je to v posledních vteřinách zápasu, tak je to možná o to lepší, protože soupeř pak mnohdy nestačí ani zareagovat,“ myslí si mladý středopolař. „Nám i Zlínu se to v posledních zápasech dařilo, takže i z tohoto pohledu to může být zajímavé,“ přemítá.

„Osobně si však myslím, že je to hodně o štěstí. Zlínu v tomto směru může hrát do karet právě ta výšková výhoda. Ale jak jsem již zmiňoval, pokud budeme držet míč, tak je to nejlepší řešení," dodává odchovanec Slovácka.

Utkání šestého kola FORTUNA:LIGY se na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti odehraje v pondělí 27. srpna od osmnácti hodin.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl