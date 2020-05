V Polsku chtějí znovu započít s fotbalovou ligou v květnu, k tomu ale zbývá ještě doladit spousta věcí. Hlavně to, v jaké podobě takové zápasy budou probíhat, aby bylo vše co nejbezpečnější.

On-line ke koronaviru ZDE.

V českém fotbale se zatím mluví o omezeném počtu osob na utkání, přísných hygienických podmínkách či pochopitelně absenci diváků. V Polsku ale jdou v bezpečnostních opatřeních ještě dál.

Tak co třeba rozhodčí? Tamní odborníci se zamysleli nad tím, že by se jako rizikové mohlo jevit pískání do píšťalky, při němž mohou od sudích směrem k hráčům létat malé části slin, což, vzhledem k tomu, jak se koronavirus nového typu velmi často přenáší, není úplně ideální.

Proto by mohlo být to, co je na první pohled pro hlavního arbitra nejdůležitější, vyřazeno ze hry a nahrazeno speciálním elektronickým zařízením. Rozhodčí by podle webu przegladsportowy.pl v takovém případě používal tlačítko, díky kterému by směrem k hráčům vysílal tři různé zvukové signály.

Použití píšťalky by totiž bylo nejen potenciálně nebezpečné, ale vlastně i nemožné. Sudí by totiž do utkání mohli nastoupit v ochranné přilbě, nebo minimálně masce. A i navzdory tomu se mají vyvarovat kontaktu s hráči v malé vzdálenosti.

Těžko říct, jestli bude možné dodržovat tu tak často proklamovanou dvoumetrovou vzdálenost, každopádně za porušení tohoto bezpečnostního pravidla by mohl hrozit hráči i karetní postih. Mimochodem, o použití přileb či ochranných masek se uvažuje i v případě fotbalistů.

A když už jsme u rozhodčích, ani videorozhodčí nezůstanou tak, jak je známe. Vlastně nemají zůstat vůbec. Vzhledem k tomu, že osoby zúčastněné na systému VAR, bývají během utkání v poměrně stísněném a malém prostoru, což je vysoce rizikové, v Polsku jej ve zbytku ročníku patrně nebudou moci využít.

Uvidíme, zda se některým z těchto nápadů nechají inspirovat i v tuzemském fotbale, který by rád svou sezónu také už brzy dohrával.