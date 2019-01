/ROZHOVOR od zvláštního zpravodaje/ Vstřelil druhý a tím i vítězný gól na 2:1, a to z fotbalisty Lukáše Hejdy udělalo hrdinu důležitého zápasu v Lize mistrů proti CSKA Moskva.

„Pocity jsou super, vyhrálo se,“ usmíval se po zápase na stadionu v Lužnikách stoper Viktorie Plzeň Lukáš Hejda.

Lukáši, už jste dal ve svém kariéře důležitější gól?

Nejspíš ne. Ještě ale uvidíme, jestli to byl postupový gól.

Běží člověku hlavou, že to je gól za sedmdesát milionů korun, což je v Lize bonus za vítězství?

Teď asi ještě ne… Na hřišti mně to hlavou určitě neproběhlo, možná mně to dojde až postupem času.

Gól jste vstřelil z ne úplně komfortní pozice. Jak jste situaci viděl?

Přetahovali jsme se s bránícím hráčem, byl nepříjemný. Drželi jsme se navzájem rukama a v pádu jsem viděl balon na poslední chvíli. Stačil jsem míč ještě trknout hlavou, možná mi ještě trochu lízl rameno. Šťastný gól, ale na to se historie neptá.

Čím to bylo, že se vám proti CSKA vůbec nepovedl první poločas?

Hlavně prvních třicet minut bylo z naší strany hodně špatných, hodně to ovlivnila penalta a inkasovaný gól. Trochu nás to sejmulo, soupeř si začal více věřit, k ničemu nás nepustil. Ve třicáté minutě se to zlomilo, byli jsme více na míči.

Nebáli jste se, že by zápas mohl skončit vysokou porážkou jako třeba doma s Realem?

Na to člověk na hřišti nemyslí. Je pravda, že nám to tam prvních třicet minut létalo zleva, zprava. Vypadlo to špatně, ale soupeř šance neproměnil a my jsme se pak zvedli.

V závěru první půle jste neproměnili penaltu. Co jste si řekli v kabině?

Že je to za námi, že na už nesmíme myslet. Druhá půle už byla z naší strany dobrá, bylo vidět, že CSKA po našem prvním gólu znervózněl. Jeho hráči už tolik nechodili dopředu mysleli spíše na zadní vrátka. Nám se více dařilo chtěli jsme to urvat.

Jak těžké bylo podržet Milana Petrželu, který zavinil penaltu a Romana Procházku, který ji naopak neproměnil?

To se stane, patří to k fotbalu. Něco jsme si k tomu řekli, ale oba dva jsou natolik zkušení, aby to hodili za hlavu a hráli dál.

Po jak dlouhé době jste dal gól?

To si teď nevzpomenu, ale v této sezoně to byl můj první (směje se).

Výhra v LIze mistrů nad CSKA Moskva. Jak vám to zní?

Zatím ještě nevíme, jestli to byla postupová výhra. Když ano, tak nám to zpětně určitě dojde, a ten úspěch by byl veliký. Zatím ještě postup v kapse nemáme, takže je zbytečné o tom mluvit.

Věříte, že to za dva týdny dotáhnete?

Věříme si. Víme, že CSKA Moskva hraje na San Bernabéu proti Realu, a tam to pro něj bud něj bude hodně složité. Budeme fandit Realu.