Vyhazování peněz? Šéf fotbalu Pelta létal do Brna či Mnichova

Přes 90 tisíc za výlet na Ligu mistrů do Mnichova, na další dokonce téměř 120 tisíc. 100 tisíc za let z Prahy do Brna na „prý“ neodkladnou schůzku. Bývalý předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta tuze rád využíval leteckou taxislužbu. Na případ upozornil web iRozhlas.cz.

Ostře sledovaný soud ohledně údajných manipulací se sportovními dotacemi. Miroslav Pelta (uprostřed). | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Bývalý ministr a známý politik ČSSD Karel Březina je vídán na prakticky každém zájezdu českého národního mužstva. Na sobě reprezentační tričko, vždy v družném hovoru s funkcionáři. Traduje se o něm, že pro fotbal lobbuje. Jenže to nebývá zadarmo, že. Nejezdil však jen na duelu nároďáku, Miroslav Pelta ho podle vyšetřovatelů vzal i na zápas Ligy mistrů do Mnichova v roce 2017. „Vždycky jsem s sebou bral lidi, kteří mají nějakou hodnotu. Buď že nám mohou pomoct u nějakých subjektů zajistit finance, nebo jsou z firem, které už ty finance dodávaly. Bral jsem i lidi ze samospráv, abychom jim ukázali, jak vypadá velký fotbal, a přemlouvali je, aby se začalo (jednat) o pořádným stadionu," vysvětlil Pelta webu irozhlas.cz. „Nemyslím si, že by to byla nějaká rozmařilost nebo hýření penězi," ohradil se. Existenční problémy Pelta, jenž o skutečně cest leteckým taxi rozhodoval sám, vyrazil v roce 2015 například také z Prahy do Brna, kde s představiteli města jednal o výstavbě svého stadionu. Jindy do Ostravy. Cest bylo celkem třicet čtyři, sama asociace jich platila čtyřiadvacet. Deset spadlo na účet marketingové společnosti STES, dceřinné firmy asociace. „Platilo se to ze zvláštních zdrojů, FAČR má jednu velkou výhodu, jen ze členských příspěvků má 60 milionů ročně," objasnil Pelta.

To je ale problém. Pro členy svazu rozhodně nejde o příliš přívětivou informaci. Dospělí zaplatí ročně 200 korun do společné kasy, děti stovku. Některé kluby přitom mají existenční problémy a nyní se dozvědí, že byly finance z příspěvků využity na cesty na Ligu mistrů. Jaké budou reakce?