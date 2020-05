Posledním působištěm italského trenéra byl íránský klub Esteghlal FC. Odtamtud však po několika měsících odešel, ačkoliv tým pod jeho vedení vedl tabulku. Prý kvůli finančním a smluvním problémům.

Ale zemi podle italských médií profesně neopustí. A dokonce by mohl povýšit. Podle Sky Sport Italia by se jeho novým zaměstnavatelem mohl stát íránský fotbalový svaz, neboť právě Stramaccioni je kandidátem na místo reprezentačního trenéra.

Čtyřiačtyřicetiletý bývalý trenér Udine, Panathinaikosu či Sparty je na listině možných adeptů vedle dalšího Itala Gianni de Biasiho a Dragana Skočiče, který je teprve od 6. února současným lodivodem íránského národního týmu a je stále možné, že jím i zůstane. Zatím každopádně nestihl kvůli přestávce vynucené pandemií koronaviru odkoučovat ani jeden zápas.

Pro Stramaccioniho by šlo teprve o druhou trenérskou práci poté, co před dvěma lety skončil na Letné. Na lavičce Sparty nevydržel ani rok, během této doby získal do rudého dresu řadu především zahraničních fotbalistů, nicméně týmu pod jeho taktovkou se nedařilo ani na evropské, ani na české scéně. Kritizovány byly nejen výsledky, ale i předváděná hra, až vše vyvrcholilo v březnu 2018, kdy ve Spartě skončil.