Konec nejistoty? Kdeže! Tenhle plán má řadu úskalí. V první řadě ho musí schválit 12. května na grémiu samy kluby. Nadpoloviční většina hlasů v první lize, a pak i ve druhé, to je, oč tu běží. A že návrh projde, není vůbec jisté. Každý hájí pochopitelně především své zájmy. A ty se mohou podle postavení v tabulce zásadně lišit.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Klubům hrajícím o záchranu v lize by se hodilo anulování ročníku. „Pokud by se ligu nepovedlo dohrát v kompletní podobě i s nadstavbou, nebyl by vyhlášen vítěz ligy ani sestupující,“ prozradil Svoboda včera pro Českou televizi.

Spojence mohou mít ohrožené kluby i ve Slavii, která s osmibodovým náskokem vede tabulku. Příznivci červenobílých sice prskají, že by oficiálně mistrem Slavia nebyla, ale nejvýhodnější místo v kvalifikaci Ligy mistrů a dostatečný odpočinek před předkoly zajímá vedení klubu logicky daleko víc.

To Sparta, která je v současnosti až devátá, nebo Plzeň, která Slavii nahání, budou mít přirozeně zcela jiný pohled. O tom, jak „nadšené“ by byly celky, které ve druhé lize bojují o postup, také není třeba polemizovat.

Strašák z UEFA

Ani předčasný konec navíc není bez otazníku. Češi musí dodržovat pokyny z UEFA a ty jsou jasné: soutěže mohou být ukončeny jen ve výjimečných případech například kvůli nařízení vlády (tak to dopadlo v Nizozemsku a nejnověji ve Francii). Jinak může přijít trest. Třeba ročník bez účasti v pohárech (a štědrých finančních bonusů). „To je strašák,“ ví Svoboda.

Pro jiné je zase strašákem natáhnutí sezony do července. Poslední červnový den totiž končí smlouvy s hráči, případně hostování. Příkladem může být sparťan Guélor Kanga. Nebo Karviná, jež by těsně před finišem přišla o osm borců, které má půjčené odjinud! Dalším problémem může být i prodloužení víz pro cizince…

A to ještě pořád nebyla řeč o tom nejdůležitějším, o zdravotních rizicích. Kdo bude platit testy, kterými by hráči před ligovým restartem měli projít? Co se stane, když bude někdo z fotbalistů nakažený?

„Velmi se inspirujeme manuálem pro německou bundesligu, protože se domnívám, že asi nic preciznějšího bychom nevymysleli,“ přiznal Svoboda. V Německu se hovoří o tom, že celý tým by šel do karantény až v případě většího počtu infikovaných. Jenže na to jsou potřeba testy. Hodně testů. A jsme zase u toho: Kdo je zaplatí?

UEFA chce od národních svazů vyjádření, co zamýšlejí s ligami, do 25. května. To už na všechny otázky musí být odpovědi. Podaří se to?