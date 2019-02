/ROZHOVOR/ Nepříjemný vstup do ligové sezony zažila fotbalová Sigma a především brankář Miloš Buchta. „Pro gólmana jsou nejhorší zápasy, kdy si nesáhne na balon a jen je loví ze sítě,“ konstatoval strážce olomoucké branky po jasné domácí prohře 0:3 se Slavií Praha. „Musíme na to rychle zapomenout,“ nabádá brankář, jenž nedávno oslavil 38. narozeniny.

Dárek to pro vás nebyl nic moc.

Třígólová nadílka je pro gólmana špatná. Bohužel jsem ale nic nechytil. Slavia měla čtyři, možná pět šancí a byla efektivní. Zápas mohl být vyrovnaný, co se týká kombinace nebo náznaků šancí, Slavia ale dala tři góly a vyhrála.

Po první brance se kontrolovalo video. Věřil jste, že by gól Slavie mohl být odvolaný?

Myslel jsem si to, taky jsem si bral balon… Předpokládal jsem, že střela byla nejdřív do Tecla a pak do brány a tím pádem by to mohl být ofsajd. Pak mi ale Vašek Jemelka řekl, že se tahali a nějak od nich se to odrazilo. Byl to gól a nic s tím nenaděláme.



Důležitý druhý gól vstřelil z dálky Miroslav Stoch. Dala se chytat jeho rána?

Já jsem ji vůbec neviděl. Posouval jsem se se Stochem do středu, kam si to naváděl na střelu, ale posouval se s ním také Honza Štěrba a zpoza něj vyletěl míč na druhou stranu, než jsem se pohnul. Dalo by se to chytat těžko, ale možná jsem si ten míč měl lépe najít.

Říkal jsem klukům, že tohle nás může nakopnout – on měl úplně prázdnou bránu. Sice jsem už myslel, že je to gól, ale bojoval jsem do poslední chvíle, protože to netrefil ideálně. Věřil jsem, že nás to mohlo povzbudit, museli bychom ale dát rychle gól na 2:1. Bohužel se to zdramatizovat nepovedlo, dostali jsme třetí gól.Já to tak nevnímám. Vždycky říkám, že pokud gólman něco pose.e, dva tři zápasy, tak je důvod k panice. Musím se ještě podívat na video, jestli jsem vůbec s nějakým gólem mohl něco dělat. Možná s tím třetím… Ale pokud vyloženě klukům neseberu body, tak nevidím důvod, proč by trenér měl sahat k výměně. Pokud se tak ale přesto rozhodne, musím to respektovat. Máme tady další dva gólmany, kteří čekají na šanci.

Bude chvíli trvat, než se podaří nahradit stopera Uroše Radakoviče?

Máme kvalitní stopery, ale Uroš tady odvedl velký kus práce. Já ale věřím, že Štěrba, nebo kdokoliv tady bude, ho může plnohodnotně nahradit. Nebude to hned, ale časem dozraje do kvality. Neřekl bych, že to bylo dneska o stoperech, soupeři do čeho kopli, tak jim tam spadlo.



Pro Sigmu to byla nejvyšší domácí prohra za posledních pět let, přišli jste navíc o dlouhou sérii. Jste naštvaní o to víc?

Je pravda, že se tady hrála i druhá liga. Naše úspěšná série v domácích zápasech jednou musela skončit. Stalo se tak hned na začátku sezony a my můžeme zkusit začít sérii novou. Nedělal bych z toho tragédii, Slavia má kvalitní mužstvo a je to jeden z aspirantů na titul. Neřekl bych, že to byla úplná facka, protože Slavia byla zkrátka efektivnější a výsledek je pro nás možná krutý. My se přes to musíme přenést.

Nesloží vás to hned na startu?

Rozhodně ne, i když dostaneme 0:3 od Slavie. Samozřejmě bychom se už chtěli měřit i s takovými mančafty a figurovat v elitní šestce. Slavia má ale jiné finanční možnosti, viděli jste i fanoušky, kteří je přijeli povzbudit… Jsou asi trochu jinde než my, musíme to brát, rychle to hodit za hlavu a připravit se na Boleslav.

Je hodně nepříjemné, že hned na startu sezony přijela Slavia a dál vás bude doma čekat mistrovská Plzeň?

Se Slavií jsme se chtěli kvalitně konfrontovat, ale bohužel jsme to výsledkově nezvládli. Dál nás doma prověří Plzeň a pokud budeme chtít uspět, musíme být efektivnější.



Budete společně sledovat pondělní los předkola Evropské ligy?

Samozřejmě, akorát nám asi bude končit trénink, takže to tak vyjde, že se na stadionu asi chvilku zdržíme. Soupeře si nevyberete, je to los a my budeme brát každého. Chtěli bychom projít do závěrečného předkola, abychom hráli aspoň ty čtyři zápasy. Čas ukáže, jestli se nám to povede, nebo ne.