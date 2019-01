Fotbalisté Viktorie Plzeň porazili v pondělní dohrávce 2. kola FORTUNA:LIGY před vlastními fanoušky bojující Liberec 1:0. O tom, že úřadující český mistr zůstane i po druhém kole stoprocentní, rozhodl jedinou trefou reprezentační útočník Michael Krmenčík.

V domácí premiéře nového ročníku nejvyšší domácí soutěže udělal plzeňský trenér Pavel Vrba oproti úvodnímu duelu v Praze na Dukle (3:1) v základní sestavě dvě změny. Romana Procházku s Alešem Čermákem nahradili Tomáš Hořava a Jakub Řezníček. To, že vedle kanonýra Michaela Krmenčíka nastoupil právě Řezníček znamenalo jediné – Viktoria Plzeň vsadila na hru se dvěma útočníky.



Jenže to v prvním poločase nebylo na hřišti vůbec vidět. Plzeňané se do šancí nedostávali. Jako by parné letní počasí mělo na výkon domácích fotbalistů vliv. Byl to naopak Liberec, který byl v ofenzivě nebezpečnější. A hned v úvodu utkání se mohl radovat z vedoucího gólu. Po rohovém kopu viktoriánů utekl domácí obraně Jan Pešek, brankář Viktorie Matúš Kozáčik ho však bravurním zákrokem vychytal. To byla opravdu velká šance a v zaplněných ochozech Doosan Arény to jen tak zahučelo.

Plzeňským fotbalistům rozhodně nešla upřít snaha, jenže hostující tým ze severu Čech hrál agresivně, v obranné fázi velmi organizovaně a do šancí Viktorii prostě příliš nepouštěl. Pětinásobný český mistr tak hrozil spíše ze standardních situací. Největší šanci si domácí hráči vytvořili až v závěru prvního dějství. Po přihrávce Řezníka zkoušel zakončení patičkou Jakub Řezníček. I s přispěním teče jednoho z bránících hráčů ale je pokus prostor liberecké branky minul.



Výkon Viktorie byl v prvním poločase ospalý. Dokonce i trenér Pavel Vrba odešel do útrob stadionu minutu před skončením pětačtyřicáté minuty. Zkušený kouč už zřejmě přemýšlel, jak hru svého týmu oživit. A jedna změnu Vrba do druhé půle skutečně připravil. Nevýrazného Řezníčka nahradil technický vybavený Aleš Čermák.



A začátek druhého poločasu přinesl ve hře Viktorie mírné zlepšení. Ve dvou dobrých brankových příležitostí se ocitli Milan Petržela s Radimem Řezníkem. Oba pokusy plzeňských borců však dokázali Liberečtí včas zblokovat.



V 62. minutě už se ale čísla na ukazateli skóre měnila. A k radosti domácích fanoušků na straně Viktorie. Plzeňští předvedli pohlednou akci po levé straně – Limberský našel nabíhajícího Kopice, který přízemním centrem (s tečí Aleše Čermáka) vybídl ke skórování Michaela Krmenčíka. A nejlepší střelec loňského ročníku první ligy ukázal, že tyhle nabídnuté šance prostě využívá – 1:0.

O minutu později mohlo být v Doosan Aréně ještě veseleji. Povedená rána záložníka Jana Kopice však skončila pouze na tyči branky libereckého gólmana Hladkého. Následná dorážka ex-jabloneckého hráče pak neměla potřebné gólové parametry.



V 70. minutě plzeňští fanoušci slavili podruhé. Petržela unikl liberecké defenzivě, udělal kličku brankáři Hladkému a bezpečně zakončil do prázdné branky. Bohužel, praporek pomezního rozhodčího vylétl do vzduchu a hlavní arbitr Hrubeš odpískal ofsajd. Podle opakovaných televizních záběrů však byla situace hodně hraniční. Na každý pád, branka hbitého záložníka Plzně neplatila.



V 84. minutě mohl hubené vedení Plzně navýšit Aleš Čermák. V obrovské příležitosti po přihrávce agilního Kopice ale selhal. Neúspěchem skončila také hlavička střídajícího Tomáše Chorého. Tentokrát byl však proti liberecký brankář Hladký, který pokus vytáhlého forvarda domácích zneškodnil skvělým reflexivním zákrokem.

Minutu před koncem tak mohl přijít trest, když se ve velkém vápně po dravém průniku Pázlera ocitl Mashike. Rodák z Konga však v dobré situaci vysoko přestřelil. Viktoria si už vedení 1:0 pohlídala a připsala si do tabulky FORTUNA:LIGY důležité tři body. Západočeši jsou společně s oběma pražskými "S" a Zlínem po dvou odehraných kolech nového fotbalového ročníku stoprocentní.

HLASY PO UTKÁNÍ

Pavel Vrba (trenér Plzně): „Začali jsme hrát na dva útočníky, protože tento styl hry se nám vyplatil v posledních třiceti minutách na Dukle. V prvním poločase naše hra ale neměla potřebnou přesnost. To, co nás zdobilo v loňské sezoně nebo v utkání na Dukle tam tentokrát nebylo. Mrzí mě, že jsme se v první půli nedokázali prosadit. Ve druhém dějství už to bylo o trošku lepší.“



Zsolt Hornyak (trenér Liberce): „Mrzí mě, že jsme nedodrželi taktické pokyny až do konce. Myslím si, že rozhodujícím okamžikem zápasu byl neproměněný únik Jakuba Peška z úvodu utkání. Kdyby to Kuba dal, mohl se zápas vyvíjet jinak. Mužstvu ale děkuji za předvedený výkon.“



Michael Krmenčík (útočník Plzně): „V takovém vedru bych ten fotbal úplně zakázal. Pro obě mužstva ale byly stejné podmínky. Nakonec jsme zvítězili my.“



FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 62. Krmenčík. Rozhodčí: Hrubeš – Blažej, Koval. ŽK: 10. Kačaraba, 57. Mara, 90+1. Koscelník (všichni Liberec). Diváci: 10 753. Střely celkem: 15:9. Střely na branku: 6:3. Držení míče: 57% - 43%. Rohové kopy: 10:4.



Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hubník, Pernica, Limberský – Kopic, Hořava, Hrošovský, Petržela (73. Zeman) – Krmenčík (81. Chorý), Řezníček (46. Čermák). Trenér: Pavel Vrba.

Slovan Liberec: Hladký – Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr, Breite, Pešek, Ševčík (80. Mashike), Mara (71. Nešický), Potočný (63. Koscelník) – Pázler. Trenér: Zsolt Hornyak.



Kompletní výsledky 2. kola FORTUNA:LIGY: Jablonec – Sparta Praha 1:2, Mladá Boleslav – Sigma Olomouc 0:4, Slavia Praha – Karviná 4:0, FK Teplice – Dukla Praha 5:2, 1. FK Příbram – Bohemians 1905 4:2, Opava – Zlín 1:2, Slovácko – Baník Ostrava 2:1, Viktoria Plzeň – Slovan Liberec 1:0.