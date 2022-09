Víte, že…

…v minulosti se nejednou stalo, že teplický fotbalista byl mezi fanoušky na diskuzních fórech hájený svými příbuznými? V roce 2004 chtěl z Teplic odejít Pavel Horváth, do té doby miláček fanoušků. Poněkud neobratně se ho zastával jeho bratr Karel, čímž „Horvimu” v očích příznivců sklářů spíše uškodil. Do diskuzí s fanoušky se na facebooku pustila i manželka Jakuba Hory či bratr Jana Kroba.

„Slavia je teď dlouhodobě náš nejlepší tým, předvádí to nejen tady v Česku, ale i v Evropě. My máme spoustu nováčků, hráčů z druhé ligy, ten rozdíl prostě musí být vidět. Jediné plus je, že se nikdo nezranil a nedostali jsme žádnou červenou kartu, protože v sobotu nás čeká pro Teplice daleko důležitější zápas,” přiznal Jarošík po středečním výplachu, že záměrně šetřil Kučeru, Vondráška, Hyčku, Gninga či Trubače pro sobotní malé derby.

U z drtivé většiny frustrovaných fanoušků ale příliš pochopení nenašel. Kromě velkých změn v sestavě mu vyčítají kdeco, například i to, že se po debaklu na tiskové konferenci usmíval. „Nic proti Jarošíkovi nemám, ale usmívat se takhle po vejprasku?” napsal Václav Šrédl na facebooku na oficiální klubový účet pod jeden z příspěvků k duelu se Slavií. „To je vůl. V klidu se usmívá. Je to ostuda – za celý zápas nevystřelit ani jednou na branku,” přidal se k Šrédlovi Jiří Ponec. „Ferrari může řídit každý, ale jen mít prachy! A vůl seš ty!” odpověděla mu Jana Jarošíková, matka teplického kouče.

Paní Jarošíková se zastala svého syna na facebookuZdroj: facebook

Svého syna se zastala i pod dalšími fanouškovskými výpady. „Jestli nedáte ani ten Jablonec a neseženete pořádný posily do týmu, tak fakt 2. liga pro vás akorát!” rozohnil se Filip Doležal, častý diskutér příspěvků FK Teplice. „Posily se kupují za peníze!” pálila paní Jarošíková ostrými. Neznalým stavu klubové pokladny se pokusila ještě víc ozřejmit, v jaké situaci Tepličtí nyní jsou, k tomu pak doporučila srovnání teplického kádru s tím, kterým disponují sešívaní. „Máte internet, tak tam mrkněte na hráče Slavie: kluby, plat, cenu za transfer, podmínky a tak dál. A pak se vraťte na zem.”

Komentář Františka Bílka: Finanční možnosti sklářů reálně zlepší pouze vstup nového investora

Teplice ve středu na Slavii předvedly slaboučký výkon, který jejich fanoušky šokoval. A to jsou zvyklí na ledascos… Na nedůstojné představení, respektive na to, co se za ním skrývá, se dá dívat dvěma úhly pohledu. Ten první uplatňuje většina teplických příznivců; dívat se na svůj tým, který v Edenu byl domácím pouhým sparingpartnerem, je ubíjí, trenérovi Jarošíkovi vyčítají šetření opor a šachy s obranou. Druzí jsou v menšině. Jarošíkův krok, který učinil směrem k důležitějšímu střetnutí s Jabloncem, dokážou pochopit. Říkají, že i s nejsilnější sestavou by skláři od Trpišovského družiny dostaly tři kusy. Někteří ale zároveň připouští, že pokud Jarošíkovi tento taktický tah nevyjde a Jablonec ze Stínadel odveze všechny body, budou i oni naštvaní a teplickému trenérovi vyčiní. Trochu pokrytecké… Realita je totiž taková, že teplický kádr zkrátka není natolik kvalitní, aby předváděl vyrovnané výkony a v každém utkání bodoval. Po překvapení v úvodním kole, kdy dokázal obrat mistrovskou Plzeň, přišly výkonnostní výkyvy. Ty koneckonců na Stínadlech byly zvykem, i když měli žlutomodří daleko silnější mužstvo. To současné bude bojovat o záchranu, to je zkrátka holý fakt. V zápase s Jabloncem má na bodový zisk mnohem větší šanci, než mělo ve středu v Edenu. Trenérův tah je pochopitelný, zároveň se ale může jevit jako risk. Z mého pohledu jde ale o rozumné řešení, které zvyšuje pravděpodobnost sobotního bodového zisku. Vedení klubu v současné chvíli nemá možnost tým výrazně posílit, což ví Jiří Jarošík i jeho matka, která se ve fotbalovém prostředí díky svému synovi pohybuje už řadu let. Informací má mnohem víc, než má leckterý teplický fanoušek. Ten by měl přijmout fakt, že pokud skláři nedotáhnou do úspěšného konce jednání s avizovanými investory, situace ohledně finančních možností klubu a následného zkvalitnění kádru se bude spíše zhoršovat. Vstup nového investora je jedinou reálnou možností na obrat kursu. Do té doby se lze spoléhat jen na zázrak.

Přestupové období končí za týden, Jiří Jarošík na tiskových konferencích opakovaně vyzývá mezi řádky klubové vedení k posílení. Zároveň ale říká, že je seznámený s finančními možnostmi ohledně případného posilování.

Vedení FK Teplice od jara vede jednání ohledně vstupu nového investora. Podle předsedy představenstva Pavla Šedlbauera by si do konce roku mohli žlutomodří s novým partnerem plácnout. „Jsou varianty sponzorství, vstup podílového vlastníka, ale i možnost kompletního prodeje. Zájemci jsou z několika zemí včetně Česka. Kdyby ta jednání s klientem, která jsou nejpokročilejší, probíhala dobře, mohli bychom se domluvit ještě do konce roku.”

Zápas Teplice - Jablonec se bucd hrát v sobotu od 16 hodin.

Skláři získali na roční hotování Daniela Filu ze Slavie

Teplicím se den před duelem s Jabloncem povedlo získat na roční hostování útočníka Daniela Filu z pražské Slavie. Odchovanec Brna hrál v minulém ročníku ze Mladou Boleslav, v zimě 2022 ale přestoupil do Slavie. Ještě ve středu oblékl sešívaný dres proti sklářům, v sobotu už může za ně nastoupit proti Jablonci. Dvacetiletý Fila je reprezentantem do 21 let. „Moc se do Teplic těším, bude to pro mě zase další výzva. Jsme moc rád, že příchod dopadl a věřím, že pomůžu já Teplicím a Teplice zase mně. Doufám, že se nám bude dařit a budeme úspěšní," řekl vysoký forvard Fila poté, co si oba kluby plácly na ročním hostování, v němž je klauzule o dřívějším návratu do Edenu v případě potřeby. „Naším cílem bylo přivést ještě jednoho kvalitního útočníka do kádru. Po tom, co padla původně domluvená varianta z jiného klubu, jsme rozjeli jednání na více frontách. Nyní se nám podařilo dotáhnout příchod právě Daniela. Věříme, že pro nás bude velkou posilou, která nám v sezóně pomůže," uvedl na Filovu adresu sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek.