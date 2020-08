"Byl to klasický zápas na úvod přípravy s množstvím nepřesností. Chtěl jsem dát příležitost kompletnímu kádru, na další zkoušky ale nebude čas, protože od příštího týdne už však začneme finalizovat sestavu a připravovat se na start ligové soutěže. Z hlediska tréninku a vytíženosti to však byl dobrý duel. Rozhodla jedna individuální chyba. Na výsledek nekoukám," nedělal z porážky strašáka trenér "sklářů" Stanislav Hejkal.

Oba týmy si vypracovaly několik slibných šancí, gól ale padl jen jeden - po zpětné přihrávce ho dal v 9. minutě "votrok" Dvořák. Z mužstva Severočechů byl vidět v první půli nejvíc Moulis, nejméně dvakrát zahodil příležitost ke skórování. Po obrátce se neujaly pokusy Trubače, Mareše ani Ljevakoviće. Na druhé straně byl spolehlivý Plachý, který v Teplicích svádí boj o pozici číslo dva na brankářském postu s Luďkem Němečkem.

Tepličtí mohli poprvé poslat do hry svého odchovance Davida Heidenreicha, kterého získali na roční hostování z Bergama. S "žlutomodrými" trénoval už na jaře. “David nás o svých kvalitách přesvědčil během doby, kdy s námi trénoval. Jde o velký talent českého fotbalu a věříme, že ten správný krok do dospělého fotbalu udělá v našem týmu,” říká sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. "David má spoustu přednostní. Ale byly tam i nějaké nedostatky. Je to tím, že s námi netrénoval, má za sebou dlouhou cestu. Zapracujeme ho tříčlenné obrany, může hrát na jakékoliv pozici v té trojce," připojil na Heidenreichovu adresu Hejkal. "Jsem rád, že ligu poprvé poznám právě v Teplicích, kde to znám. Už jsem s áčkem trénoval, kádr i realizační tým jsou super," těší se talentovaný obránce na nadcházející sezonu.

Duel se hrál v Roudnici nad Labem, provázelo ho na letošní léto až tropické počasí. "Jsem rád, že bylo velké vedro. Může být i za tři týdny při startu ligy. Ukázalo nám, kdo je odolnější a kdo ne," poznamenal Stanislav Hejkal.



FK Teplice - FC Hradec Králové 0:1 (0:1)

Branky: 9. Dvořák.

Sestava Teplic:

1. poločas: Plachý - Vondrášek, Heidenreich, Mareček - Nazarov - Černý, Žitný, Trubač, Radosta - Řezníček, Moulis.

2. poločas: Plachý - Nazarov, Heidenreich (65. Ljevaković), Hýbl - Kodeš - Paradin, Emmer, Trubač, Hyčka - Mareš, Kozák.