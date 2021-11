„Žlutomodří" jsou ve fotbalové lize poslední a vedení klubu se snaží na všech frontách zabrat, aby se tradiční klub z lázeňského města posunul do vyšších pater tabulky. Odrazovým můstkem by mělo být už nedělní domácí utkání FORTUNA:LIGY s Pardubicemi. To má výkop v 15.00. V ideálním případě by se střetnutí mělo stát bodem zlomu. V zimě by mohlo dojít k posílení kádru, v příštím roce, pokud se vše vyvine podle předpokladu, k vylepšené ekonomické kondici klubu, stabilizaci, o které nedávno představenstvo s belgickým majitelem intenzivně jednalo.

Máte pět bodů…

Chci ve všech probudit, že je to klíčové utkání, aby se nám podařilo ligu zachránit a mohli jsme se na ni na Stínadlech scházet i příští sezony. To je náš velký cíl, pro který se snažíme dělat maximum.

První liga je první liga, že?

Chceme, aby lidi z celého regionu mohli chodit na trháky se Slavii a Spartou. Pokud jde o klub, tak tady jde hlavně o mládež, kterou zastřešujeme v celém regionu a ona tady má vidinu prvoligové budoucnosti. Jde o image klubu, zájem médií, fanoušků. Ve hře je hodně.

Straší vás slovní spojení druhá liga?

Víme, že z druhé ligy se postupuje těžko. Bylo by méně peněz i prestiže. Sestup nemůžeme připustit, mladé kluky by nám přetahovali. Knapík , Krunert, Jukl jsou v reprezentaci, hráči ve výběru do 21 let a mimo nejvyšší soutěž nepůjdou.

Sestup by byl problém pro mladé i zkušené

Druhou ligu jako „užitečný očistec“ tedy rozhodně neberete?

K žádnému vyčištění by nedošlo, muselo by se to možná nově poskládat, ale definici čištění neřeším. A nechci řešit ani druhou ligu.

Ta by nelákala ani starší hráče…

Spoustě kluků končí v létě smlouva. Nevíme, jak přistupovat k jednáním o případném prodloužení, zda bude první nebo druhá liga a jako podmínky budeme moc nabídnout. Nechci se bavit moc o druhé lize. Pro udržení děláme všechno.

Jak berete, že jste po zápase na Spartě poslední?

My pořád cítíme, že jsme tam, kde bychom být neměli. Je jedno, jestli jsme poslední, nebo třetí od konce. Musíme se dostat výš, abychom nebyli v tom ohrožení. Nejsme nějak přehnaně nervózní. To spíš z toho, že je to dlouhodobý trend. Ale neklesáme na mysli. Snažíme se ten klub pozvednout, hledáme pro něj peníze, různé partnerství. Ale není to lehké. Chci, aby fanoušci věděli, že tu nespíme, že opravdu hledáme cesty, jak z toho ven. V neděli vás čekají Pardubice, což bude pro klub hodně důležitý zápas.

Na podzim klíčový.

Věřím, že důležitost utkání pochopí i fanoušci a přijdou nás povzbudit. Teď je kluci potřebují, potřebují cítit jejich podporu. Ještě budou platit antigenní testy, tak věřím, že toho využijí a do hlediště přijdou. Pardubice prožívají takový nováčkovský syndrom, i když pořád jsou kvalitním týmem. Musíme je porazit a odpíchnout se k co nejlepšímu závěru podzimu. Pevně věřím, že se to povede. A věří v to i hráči a realizační tým.

Rozpočet klubu je přibližně 90 milionů, mluvilo se o finanční nouzi klubu…

Řekli jsme popravdě, jaká situace je, přišlo mi to fér. Finanční situace se po jednání s vedením belgické firmy na příští kalendářní rok vyvíjí velmi dobře. Byli tady, vyžádali si podklady. Jednáme s městem, vztahy se velmi vylepšily a i ze strany radnice a primátora cítíme podporu a snahu udržet nejvyšší soutěž. Snažíme se oslovovat další české i zahraniční partnery.

Problémem byla početná zranění, jaká je situace?

Trubač se už vrací, Shejbal bude v prosinci, hrál půl hodiny za třetiligové béčko, Kučera a Žitný se vrátí na přípravu, snad naskočí v únoru. Mazuch má křížák, tam je to ještě komplikovanější.

Nový trenér Jiří Jarošík, jenž vystřídal Radima Kučeru, přinesl oživení, lepší atmosféru v kabině, ale body nepřibývají…

Nálada v kabině se zlepšila, i na hřišti se hra po první inkasované brance nehroutí. Jirka Jarošík i Tomáš Hunal ke klukům mají blíž než Radim Kučera. Všechno je lepší, ale šest zápasů a 0 bodů je ubíjející. Není to pro nás smrtelné, cítíme, že žijeme. Kluci mají důvěru od trenéra, snaží se je podpořit a atmosféru postavit na dobrých výkonech.

Posily? Stoper, křídlo a útočník

Jak hru hodnotíte vy?

Sportovně jsme prohráli se Slováckem, které nás přejelo, pak ve Zlíně a možná s Hradcem Králové, ale ostatní zápasy nejsou herně špatné. Jen nám chybí koncovka, nedokážeme to dotáhnout k bodům. Je to o kvalitě. V posledních 30 metrech nejsme nebezpeční, nejsme zabijáci.

Pomohou vám k tomu zimní posily?

Na začátku sezony jsme měli dvě jedenáctky. Měl by přijít levý bek, stoper a útočník. Jeden hráč ze Zambie je tu už na zkoušce, máme ale administrativní nesnáze, navíc to je hráč, který nám nepomohou hned, ale spíše do budoucna. Uzdravuje se nám francouzské levé křídlo, věříme, že nám pomůže návrat Kučery a dalších uzdravených hráčů. Jednáme i se Spartou, ale ta si chce mladé kluky nechat u sebe ve 2. lize, tam mají záruku, že budou hrát od začátku. Venca Sejk? Na to nechtějí slyšet. Je to kluk, který tu byl, je z regionu, hned by zapadl. Komunikujeme i se Slavií, která má ale zase druholigovou Vlašim.

Mohou být mezi posilami hráči i hráči ze zmiňovaného Arsenalu?

Už v létě nám chtěli poskytnout fotbalisty, ale přestupním termínem to utnul. Komunikovali jsme se šéfem akademie. Oni hledají uplatnění pro jejich hráče v Evropě. Dali by sem hráče zadarmo, nějak by se kluby podílely na platu. Pro hráče by byl benefit kvalitní soutěž, mohl by pomoci sobě i nám.