„Je to ladný fotbalista, zapadl. Je dobře připravený, technický, má dobré převzetí míče a ví, kdy narazit, kdy sklepnout. Jen mi přijde, že na českou ligu ještě není tak silový, že nezvládne souboje s tvrdými, soubojovými obránci. Ale uvidíme, rozhodne sobotní zápas v Mladé Boleslavi. Když se s ligou srovná, může u nás uspět!” mínil Jarošík.

I 190 centimetrů vysoký fotbalista ví, že co může být jeho handicapem. „Když jsem hrál za béčko Slovanu, tak mi trenér vytýkal, že nevyhrávám všechny souboje. Ale bylo to těžké, byl jsem na hrotu sám, lítaly tam samé nakopávané balony, proti mně byli zkušení obránci, pohlídali si mě.”

Jak vidí Čerepkai své přednosti? Podobně jako Jarošík. „Myslím, že na to, jak jsem vysoký, mi míč nedělá problém, mám dobrou techniku. Troufnu si jeden na jednoho, umím míč podržet, umím vystřelit.”

Na jaře dal za rezervu nejslavnějšího slovenského fotbalového klubu v osmi zápasech pět branek. „Celkem to tam padalo. Nejvíc gólů dávám ze šestnáctky, a to po centru, ze skrumáže. Ale rád uteču, mám rád standardky. A také rád vyzkouším střelu z dálky, když je příležitost.”

Jaro bylo pro slovenského útočníka zlomové, poprvé nastoupil i za áčko. „Bylo to v poháru proti Zlatým Moravcům. Vyhráli jsme, ale v hledišti nebylo moc lidí. I tak jsem si to užil. Celkově na Slovensku lidi na fotbal příliš nechodí, třeba na zápasy béčka je to tak sto diváků, nejvíc jich bylo asi dvě stě. Podle mě si lidi přes covid zvyklí koukat na zápasy doma.”

Čerepkai doma vytušil, že prosadit se do sestavy áčka by v současné době bylo nad jeho síly. „Slovan hraje evropské pohárové soutěže, snaží se proto stavět silný kádr, kde jsou zkušení fotbalisti. Přivedl i útočníka z Atlétika Madrid. Cítil jsem, že trenér chce hotové fotbalisty, proto jsem kývl na nabídku agenta, který mi řekl, že Teplice o mě mají zájem.”

Z nového Tehelného pole tak mladý forvard zamířil na Stínadla, kde je na zkoušce do soboty. „Máme teď krásný stadion, je úplně nový. Hrál jsem na něm i v juniorské Lize mistrů, to přišlo celkem dost lidí. A teplický stadion je také moc pěkný.”

Na hřišti kromě zmiňované fotbalové ladnosti zaujme Roman Čerepkai i svým herním sebevědomím. Inspiraci nachází u svého velkého fotbalového vzoru, kterým je Zlatan Ibrahimović, mistr světa mezi sebevědomými králi zelených trávníků. „Toho mám rád už několik let, dívám se na jeho videa, snažím se dělat věci jako on. Je také vysoký, také technický. Libí se mi jeho úžasná střela pravou i levou nohou. A co se týče toho sebevědomí, tak to je pro mě inspirativní. Vzbuzuje respekt u protihráčů, u diváků, člověk si pak víc věří jeden na jednoho. V tomhle z něj také čerpám.”