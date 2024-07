Atmosféra na fotbale v Roudnici nad Labem | Video: Deník/František Bílek

A jak si střetnutí fanoušci v krásném areálu užili? „Bylo velké vedro, občerstvení ale fungovalo, takže super. Co se hry týče, tak se mi vůbec nelíbil Jurečka, naopak slibně vypadal Prebsl. Fila o něco horší, než jsem čekal, ale on se do toho dostane," byl optimistický jeden z fanoušků Slavie.

Na maximum byli spokojení ti nejmenší. Hráči Pražanů, o které byl největší zájem, se s nimi ochotně fotografovali a rozdávali podpisy, laskavost směrem k nim projevil i trenér Jindřich Trpišovský, který měl fixovanou pravou ruku po zlomenině klíční kosti.

„Chtěl bych, aby tu ligové celky hrály častěji. Kdysi tu byly Teplice, ale Sparta a Slavia, to je jiné kafe. Tu Spartu bych bral, na Roudnicku má podle mě daleko více fanoušků než Slavia, vždyť jsou tu i její fankluby," vyslovil své přání pan Václav.