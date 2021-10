„Už zápas předtím proti Olomouci to hrozilo, kouč Kučera se mě ptal, jestli se na to cítím. Pořád máme hodně zraněných. Řekl jsem mu, že k dispozici jsem, protože v téhle situaci mu říct ne by bylo moc jednoduchý. Nechtěl jsem z toho takhle utéct, Teplicím hodně dlužím, vždyť jsem na Stínadlech dostal svou první ligovou šanci,“ říkal „Réza“ na pozápasové tiskové konferenci.

Věřím v záchranu!

„Samozřejmě, že věřím v záchranu ligy! Rozhodně v Teplicích není špatný tým. Za ty dva dny, co s klukama trénuju, jsem viděl, že jsou tu velmi talentovaní hráči. Mužstvo není špatně poskládané. Určitě vidíte, že nám chybí střední generace. Ale pokud se do kluků nabuší buldočí povaha, že se nebudou vzdávat za žádného stavu, může se to rozjet. Je to otázka jednoho, dvou zápasů. Dvakrát po sobě vyhrajete a může se něco nového nastartovat. Musíme tomu věřit všichni a tvrdě pracovat. Pokud dáme hlavy dolů a budeme hledat vinu někde jinde než sami v sobě, je to cesta do pekla. Je tu mladý ambiciózní trenér, nikomu nedá nic zadarmo. Říkal, že ho nezajímají žádná jména ani věk. Kdo bude pracovat, šanci v lize si zaslouží, tak to má být.“ Jan Rezek, FK Teplice

Na hřišti zvládl odehrát 69 minut, síly prý ubývaly. „Když jsme začali Slovácko nahánět, tak už jich moc nebylo. A trenér se sám rozhodl, že pošle na trávník tři hráče, novou krev. Myslím, že to fungovalo dobře, dali jsme kontaktní gól, jen škoda, že pak už jsme si šanci nevytvořili a jedeme domů s prázdnou.“

Rezek mávl rukou nad gólem, kterým účet střetnutí otevřel. „Já mám ty premiéry v nových klubech vždy dobrý. Ale ten můj gól je k ničemu. Zajímavý je, že naposledy jsem v lize skóroval právě proti Teplicím před 13 měsíci. Bavili jsme se o tom cestou k zápasu s brankářem Grigarem.“

Jak bude Rezkův příběh pokračovat? V neděli už pomáhal koučovat teplickou devatenáctku, kde je asistentem trenéru Prášilovi. „Nevím, jak to bude. Teď je reprezentační přestávka, kluci se můžou dát do pořádku. Jsem ale pořád k dispozici. Teď to bylo celkem dobrý, rychle jsem se rozkoukal, i když rozdíl mezi třetí a první ligou tam samozřejmě je.“

„Honza nám hodně pomohl, podržel nás nejen gólem. Budeme uvažovat i nadále o jeho pomoci, záležet bude na marodce v týmu,“ řekl k Rezkovi nový trenér Teplic Jiří Jarošík, jehož premiéra v Uherském Hradišti skončila porážkou.