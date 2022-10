Obával jste se, že to nikdo nebude řešit?

Přesně, říkal jsem si, že to klasicky nikdo řešit nebude. Na stadionu zaznělo nějaké upozornění od hlasatele, ale to nikdo nevnímá, není to dostatečný. V momentě, kdy se to opakuje celý zápas, několikrát jsem ty rasistický urážky slyšel, je to fakt málo.

Jak intenzivní ten rasismus byl? Po celý zápas, nebo jen v nějakém bloku?

Nechci nikoho klamat, říkat něco, co není pravda. Slyšel jsem to několikrát, v průběhu zápasu. Jsem zatažený do hry, tak úplně nejsem člověk, který by to mohl objektivně posuzovat. Ale když to i při hře slyším několikrát, tak je to problém. Navíc nezávisle na sobě to svědectví jde z několika zdrojů.

Šlo o jedince, nebo skandoval celý kotel?

To ne, celý kotel ne. Byli to jednotlivci na hlavní tribuně, kde byl kotel hradeckých fandů. Na tý tribuně seděli i různý funkcionáři, delegáti. Nikomu z těch veřejně důležitých činitelů nemohlo uniknout, co se dělo.

Delegát to údajně slyšel a zanesl do zápisu…

To je jedině dobře! On tam od toho je, takže to asi taky slyšel nebo se to dozvěděl. Věděl, že to má řešit. Opravdu je to jedině dobře, jinak se rasismu nezbavíme. Musí se řešit!

Nenapadlo vás nabádat vašeho kapitána, aby napsal do zápisu zmínku o tom, co se dělo?

Já byl hořký z prohry, z toho druhýho poločasu, kdy jsme to nezvládli proti deseti. Nenapadlo mě to v tu chvíli.

Možná je to škoda, mělo by to větší váhu…

To je možný. Ale aspoň se ta diskuze rozvířila i tak. Jsem rád, že se to řeší.

Vy jste do svého tweetu napsal, že nepamatujete, že by byl rasismus v hledištích na fotbal až takto intenzivní. Jak jste to myslel?

Spíš to vyniklo, že tam nebylo tolik lidí. Když je třeba na Spartě 20 tisíc, tak se to ztratí v kotli a ve vřavě. Tady bylo málo diváků, tak jsem měl na mysli tu intenzitu, jak to bylo v kontextu se stadionem a prostředím slyšet.

Takže rasismus je pravděpodobně na všech stadionech, jen tam, kde přijde málo lidí, je šance ho nějak více zachytit?

Dlouho se mi nestalo, abych něco takhle ze hřiště slyšel. Jinak na zápasy jiných celků nechodím každý víkend, když hrajeme, tak nemůžu až tak posoudit.

Jaké je podle vás řešení, když je někdo takto slyšet? Před necelým rokem bylo v německé třetí lize utkání ukončené, když se z hlediště ozývaly rasistické výkřiky. To je správná cesta?

Kdyby to skandoval kotel, bylo to organizovaný… Ale když je to jen pár lidí na stadionu, kde je malá návštěva, tak podle mě není problém ty viníky odhalit, upozornit na ně a následně vyhodit ze stadionu. Nemyslím si, že by Hradec Králové a jeho hráči měli nějak trpět, že by měl zápas skončit. Oni za to nemůžou. Spíš bych to v tomhle případě řešil nějak konkrétně. Bylo totiž jasně rozpoznatelný, kdo to v hledišti byl.

Takoví fandové škodí i těm, kteří jsou slušní a podporují klub.

Oni škodí hlavně klubu. Když jsem viděl pondělní prohlášení Hradce, tak mi to přišlo ubohý, alibistický. Potvrdilo se mi to, co jsem napsal v tom tweetu - že je to pro ně ostuda, když se k problému takto postaví. Je to nepřípustný, prostě ostuda.

Četl jsem v nějakých komentářích ohlasy. Některé říkají, že se touhle aktivitou snažíte zamaskovat porážku 1:4.

(úsměv) No jasně. Já nemám sebemenší problém uznat prohru. Hradec vyhrál zaslouženě, gratuluju mu ještě jednou. My dostali čtyři góly, tři z toho, když jsme hráli proti deseti. Není o čem diskutovat.

Na sociálních sítích se setkáváte s různými výpady proti vám. Třeba vám někdo vpálil, že zrovna vy máte co říkat o urážení. Tím asi myslel vaši účast v songu, kde urážíte Berbra a Peltu.

Je to tak. Ale je to míchání hrušek s jablky. Prostě kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.

Tipuji, že na vaše prohlášení ohledně rasismu byly na twitteru spíše kladné ohlasy.

Jo, převažují kladný reakce. Většina normálních lidí rasismus netoleruje a nechce ho na stadionech. Jinak já se snažím si hlavu nezasekávat odpovídáním na sociálních sítích, když je po zápase volno. Chtěl jsem prostě upozornit na špatnou věc, to se snad povedlo, řeší se to. Za to jsem rád.