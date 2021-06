Mládežnický reprezentant Antonín Vaníček posílí v nové sezóně fotbalisty Jablonce, kteří si díky třetímu místu v tabulce nejvyšší fotbalové soutěže zajistili účast v prestižní Evropské lize. Třiadvacetiletý ofenzivní hráč přichází na Střelnici z Bohemians Praha 1905 na roční hostování s opcí. Opačným směrem odchází ke "klokanům" na roční půjčku bez opce útočník Jan Chramosta.

Mládežnický reprezentant Antonín Vaníček. | Foto: FK Jablonec

„Těším se moc, je to pro mě určitě velký krok dopředu. Těším se na Jablonec, těším se na zápasy a těším se na boj o evropské poháry. Doufám, že se předvedu v co nejlepším světle,“ uvedl po podpisu smlouvy člen národního týmu z evropského šampionátu do 21 let Antonín Vaníček. V lize zatím do osobních statistik připsal 99 zápasů, 6 branek a 14 asistencí.