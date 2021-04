Zápas proti „sklářům" Sigma rozjela perfektně. Už ve 4. minutě se prosadil Pavel Zifčák, který si naběhl po natrénovaném signálu na centr Ondřeje Zmrzlého a předskočil obránce Droehnleho, jemuž se střetnutí vůbec nevydařilo a ještě před půlí byl střídaný. „Společnými silami jsme to tam nějak dostali,“ pousmál se Zifčák, který se do sestavy dostal na úkor vážně zraněného Jakuba Yunise, jehož čeká několikaměsíční pauza.

„My se připravovali na to, že bude hrát Yuninis. Postavili jsme Kučeru na stopera, hrál tam na podzim, chtěli jsme něco změnit, protože hodně inkasujeme, navíc se mu na tomto postu celkem dařilo. Jukl s Knapíkem měli být předstopeři, cílem bylo zpevnit defenzivu. Veškeré plány se nám ale prvním gólem rozsypaly. Byli jsme po něm zpražení, nepůsobili jsme vůbec dobře. Proto jsem Knapíka s Kučerou prohodil," vysvětloval trenér „žlutomodrých" Radim Kučera.

To Olomouci se první půle celkem povedla. Chytil pěknou přízemní ranou trefil tyč. Scházely centimetry, aby se míč od ní odrazil do brány. „Do zápasu jsme dobře vstoupili, dali branku, měli jsme i další šance. Začali jsme na tři obránce, chtěli jsme soupeře zatlačit a dostat ho presinkem pod tlak. To se nám celkem dařilo,“ řekl domácí kouč Radoslav Látal k první pětačtyřicetiminutovce.

Neškodné Teplice nakonec přečkaly s jednogólovým mankem do přestávky a na začátku druhé půle samy udeřily. „V poločase šla hráčům především psychická podpora, protože na tom nejsme dobře. Říkal jsem jim, že není nic ztraceno. Také jsme si řekli, co změníme, že potřebujeme více klidu na míči. Do té doby po zisku balonu přicházely ztráty, protože jsmem si ho předávali jak horký brambor," vylíčil Kučera.

Díky rychlému brejku a šťastné ráně Vukadinoviče, kterou do protipohybu brankáře Mandouse tečovat obránce Beneš, si nakonec Teplice odvezly bod. „Může být pro nás v naší situaci hodně cenný,“ ví Kučera.

„V kabině jsme si říkali, že určitě nechceme zalézt, ale bohužel jsme z jedné střely na bránu inkasovali. Z toho pohledu to byl pro nás trochu smolný zápas. Na druhou stranu se mi zdálo, že jsme se po rychlém gólu trochu uspokojili a mysleli se, že dáme tři góly a nemůže se nic stát,“ pokračoval Látal.

Jeho soubor už vyprodukoval jen dvě tvrdé rány Pabla, který vyplašil Čtvrtečku hlavně nečekaným pokusem téměř od postranní čáry, a zblokovanou ránu Slaměny. „Bohužel jsme neměli hráče, kterými bychom to mohli prostřídat," pokrčil rameny.

Tepličtí také nepředvedli žádnou ofenzivní podívanou, na branku Sigmy vystřelili jen jednou. „Ale zajímavé situace tam byly. Jen jsme je řešili zbrkle. Když měl přijít centr, tak přišla nahrávka, když střela, tak zase bylo řešení špatné. Byli jsme roztěkaní. Nikdo to nevzal na sebe. Jen Vuky vystřelil, naštěstí to tam spadlo. On to ale má těžké, není typický útočník. Ale jiné varianty teď nemáme," povzdechl si Radim Kučera.

Ve středu jeho svěřence čeká doma těžký duel s Plzní.