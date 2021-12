Dvakrát za sebou jste vyhráli. Ulevit se muselo nejen klukům, ale i vám osobně, protože to byly vaše vůbec první výhry v roli hlavního trenéra. Máte pravdu. Ale kluci nehráli špatně ani před tím, jen nám víc sportovního štěstí. Ale nezabalili to, štěstí se k nim i díky tomu neobrátilo zády a dobrá práce konečně přinesla svoje ovoce. Nebyla to pro kluky jednoduchá situace. Oni se v ní ale nacházejí už déle, není to poprvé, co měli nějakou zlou sérii. O to je to cennější. Může se to rychle zase změnit. Musíme být pokorní, pořád pracovat.

Co ještě bylo zapotřebí k tomu, abyste začali vyhrávat?

Nemáme tu hráče typu Messiho, který obejde tři hráče a dá gól. Musí se to vše naladit, sejít, dobrý výkon musí v zápase podat třeba osm hráčů. Pak můžeme někoho porážet. Když hráli jen tři čtyři, tak to šlo těžko. Když podá svůj nadstandard třeba těch osm fotbalistů, tak jsme hned konkurenceschopní.

V neděli hrajete doma s Mladou Boleslaví, můžete vyhrát potřetí za sebou. To by na předposlední celek byl husarský kousek, co říkáte?

Nevím, kdy Teplice vyhrály třikrát za sebou. (téměř přesně před třemi lety – pozn. autora) Minulým zápasem v Jablonci jsme pokořili hodně rekordů, to je příjemný. Říkal jsem klukům v kabině, že je fajn v novinách číst - Teplice vyhrály po 10 letech v Jablonci; Hyčka dal po pěti letech gól; Teplice vyhrály venku po roce; Teplice udržely po půl roce čisté konto. I to je motivační.

Jak popíšete současnou náladu v kabině?

Samozřejmě, v kabině je energie po výhrách větší. Ale ve fotbale i v životě věci rychle pomíjí, rychle se to mění. Kluci skvěle trénují, doufám, že zase budou za svou práci odměněnic. Výhrou bychom si velmi pomohli, čeká nás další hodně důležitý zápas.

Jakým bude Mladá Boleslav soupeřem?

Boleslav? Jsou tam zkušení hráči, je to ale nevyzpytatelný soupeř. Záleží, jak jí zápas sedne. Může porazit kohokoliv, hrát vyrovnané duely s týmy z vrchu, ale pak prohrát lacině někým zespodu, jako třeba nedávno doma s Pardubicemi.

Co bude rozhodovat?

Uvidíme, kolik hráčů bude u nich zraněných, to taky může rozhodovat. I když kádr mají široký. Nechci říct, že o nic nehrajou, ale myslím, že máme daleko větší nominaci než oni. Doufám, že to bude vidět.

A jak to vypadá se zraněnými a pokopanými na konci fotbalového podzimu u vás?

Náš kádr? Řekl bych, že je to docela v pohodě. Neměli jsme problém s covidem ani se zraněními poslední duely, naopak se nám hráči vrací. Ale v Jablonci se kluci vydali, bojovali, někteří to odnesli šrámy, nějaké dny v týdnu netrénovali. Nemáme tak široký kádr. Doufám, že hráči, co budou hrát, navážou na hráče, kteří hráli před nimi.

Má vůbec trenér předposledního týmu ligy v hlavě Vánoce?

Někde vzadu Vánoce jsou. Apeloval jsem i na hráče, aby Vánoce v hlavě ještě neměli, neřešili Vánoce, dovolené. Říkal jsem jim, že by byla škoda ten poslední zápas nějak ztratit, pustit.