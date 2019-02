Vítězstvím Baníku Ostrava nad St. Pöltenem 4:1 začal 25. července tradiční mládežnický turnaj Zlatý kahan. Jedná se o největší a nejstarší mezinárodní fotbalový turnaj staršího dorostu, který se pořádá v Moravskoslezském kraji. Do hlavního dějiště, tedy na stadiony v Ostravě a v Karviné, letos přijely i celky mimo jiné z anglické Premier League.

Fanoušci Baníku Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Turnaje, určenému věkové kategorii U19, se účastní osm týmů ze šesti zemí. Do Moravskoslezského kraje přijely například velšská Swansea City, anglický West Bromwich Albion či ukrajinský Lvov.

Zlatý Kahan, jehož letošním ambasadorem je legenda Baníku Radek Slončík, se pořádá již po sedmatřicáté. Kdysi na něm odstartovali hvězdnou kariéru Marek Jankulovski nebo Milan Baroš, jejich následovníci to ale letos mají o dost těžší. Utkají se totiž tváří v tvář například s hráči z Anglie či Walesu.

Pořadatelem turnaje je Baník Ostrava ve spolupráci se samotným městem, dále s Moravskoslezským krajem, Ministerstvem školství a tělovýchovy České republiky a Fotbalovou asociací České republiky.

“Chtěl bych poděkovat všem našim partnerům i lidem, kteří turnaj s velkou pílí připravují. Čeká nás fantastický a velmi kvalitně obsazený turnaj, na který se moc těším. Myslím, že nás čekají divácky velmi atraktivní zápasy,” řekl Václav Brabec, předseda představenstva FC Baník Ostrava, ještě před začátkem turnaje.

Atraktivní zápasy? Zcela jistě ano, a to nejméně ze dvou důvodů. Zaprvé je turnaj vypsán pro hráče do 19 let. To, že v tomto věku už po trávnících často běhají i hotoví fotbalisté, dokládá třeba Francouz Kylian Mbappé. Ten totiž byl v devatenácti jedním z nejlepších hráčů právě skončeného mistrovství světa v Rusku.

Druhým důvodem velké atraktivity letošního turnaje je jeho obsazení. Bude nejkvalitnější v celé své historii. “Poprvé se na turnaji představí kluby z anglické Premier League, poprvé se turnaj bude hrát více než týden a poprvé turnaj neodstartoval v Česku, ale v zahraničí,” vyjmenoval revoluční změny marketingový manažer turnaje Martin Procházka.

Letošní Zlatý kahan nabízí celkem 16 zápasů. Hlavní turnaj je na programu od 25. do 29. července. Jedním z jeho největších taháků bude souboj mezi Baníkem Ostrava a velšským týmem Swansea City, který se bude hrát 26. července v areálu ZŠ Šoupala v Ostravě – Porubě.

“Finálový zápas je naplánován na neděli 29. července a bude se hrát v Ostravě v areálu Akademie Baník na ZŠ Jana Šoupala,” doplnil Petr Mašlej, ředitel turnaje a šéf mládežnického úseku Baníku.



Vstup pro diváky je zdarma, dosavadní výsledky jsou k dispozici v místech turnaje.



Zbylý program turnaje:



Skupina A:

26. 7. (13:00), Poruba: Karpaty Lvov-West Bromwich Albion

27. 7. (10:00), Poruba: Trenčín-West Bromwich Albion

27. 7. (12:15), Poruba: Senica-Karpaty Lvov

28. 7. (10:00), Poruba: Senica-West Bromwich Albion

28. 7. (12:15), Poruba: Trenčín-Karpaty Lvov

Skupina B:

St. Pölten – Baník (předehráno v Lindabrunnu) 1:4

26. 7. (15.00), Poruba: Swansea-Baník

27. 7. (15.00), Karviná: Karviná-St. Pölten

28.7. (10.00), Karviná: Karviná-Baník

28.7. (12.15), Karviná: Swansea-St. Pölten

29.7. (11.00), Poruba: O 3. místo

29.7. (18.00), Poruba: Finále