Tři borci po pěti brankách, k tomu dva čtyřgóloví… Na první pohled to vypadá, jako by snad fotbalový svaz vypsal na uplynulý víkend nějaké zvláštní prémie za individuální střelecké počiny. Výsledková listina soutěží na Mělnicku se jimi nebývale hemží.

Dušan Kudela (vlevo) je po zranění zpátky na hřišti a hned ve svém druhém podzimním startu za Kly zaznamenal pět gólů. | Foto: Deník / Luboš Kurzweil

Výčet se sluší začít tím dosaženým v nejvyšší třídě. Josef Gabčo mladší už se něco nastřílel, po pěti gólech v mistráku za dospělé ale musel i on lovit v paměti poměrně dlouho. „Myslím jednou za béčko,“ vybavil si nakonec, kdy zvládl stejný kousek jako v sobotu do sítě nešťastné rezervy Benátek.

Tým od Jizery odvezl z Kokořínska i jeho přičiněním nadílku 0:11, na jakou asi hned tak nezapomene. „Doplatili na to, že mají mladý a nezkušený tým,“ měl jasno Gabčo o tom, proč skupina B zažila po roce dvouciferný nášup. Hosté si o něj řekli prakticky už před výkopem. Četné absence v sestavě totiž zalátali hned sedmi dorostenci, kteří měli v nohách dopolední zápas své kategorie v krajské I. A třídě.

Další tři střelci explodovali v okresním přeboru. Ostřílený útočník Dušan Kudela (37) nastoupil za Kly teprve podruhé po více než půlročním laborování s kolenem a po gólech je stále stejně hladový jako v době své největší slávy v dresu Ovčár.

Do čeho kopl, skončilo v bráně



K tomu, aby Dolní Beřkovice donutil pětkrát tahat míč ze sítě, potřeboval pouze úvodních 38 minut zápasu. Žádný jeho spoluhráč už se nemusel zapsat a domácí i tak pohodlně vyhráli 5:2. „Do čeho jsem kopl, skončilo v bráně,“ smál se otec ani ne měsíčního prvorozeného syna Eliáše nad kulometnou palbou, jakou v kariéře ještě nezažil.

Že by právě otcovství přineslo na kopačky odchovance Labského Kostelce potřebný klid? „Spíš bych to přisoudil týmu, že na mě pracoval. Roli samozřejmě dost hrálo i štěstí. Trefit pětkrát balon a přímo do černého, byl skvělý pocit, i když to bylo se vší úctou pouze v přeboru,“ užíval si svůj velký fotbalový den.

Velmi záhy po úvodním hvizdu rozjel střeleckou one man show také Jan Žídek. Pětadvacetiletý fotbalista Horních Počapel zkompletoval v Horních Beřkovicích penaltou hattrick během devíti minut. Po dvojím snížení domácího Slovanu přidal zkraje druhého poločasu ještě čtvrtý kousek. Nejvýrazněji se tak podílel na výhře 5:2.

V neděli se příznačným způsobem připomněla i tradiční střelecká značka kralupského FK 1901. Pavel Mráz sežehl zárybské béčko, kterému vstřelil čtyři z šesti gólů nováčka. Znovu tak potvrdil, že padesátka v kolonce věk je u bývalého ligisty jen číslem na papíře, na hřišti vyčnívá i po ní.

Třetím pětigólovým králem uplynulého víkendu se stal Václav Demeter mladší. Kapitán Romy exceloval v nejnižší soutěži při drtivé výhře svého celku nad Dřínovem. Zvýšení z 3:0 na konečných 8:0 bylo čistě jeho dílem.