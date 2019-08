Hlavní rozhodčí ji na jeho pokyn neuznal. „Neměl bych z ní radost,“ řekl po utkání ještě zadýchaný střelec.

Jak se to všechno seběhlo?

Kopali jsme roh, Danek (Daniel Keprt, pozn. red.) to dal přední tyčku, Boky (Dominik Bokůvka, pozn. red.) se tam dostal před hráče a střílel to před bránu. Mě balón trefil jasně do ruky a odrazil se do sítě. Já jsem se ani moc neradoval…

Pomezní rozhodčí ruku nesignalizoval a hlavní gól nejprve uznal…

Podíval jsem se na sudího a viděl jsem, že on to neviděl. Neměl bych čisté svědomí. Říkal jsem si, že Ten nahoře nám to oplatí. A ve druhé půlce se to skutečně stalo.

Slavný Maradona mnohem evidentnější ruku na mistrovství světa nepřiznal. Proč vy?

Takhle by to přece mělo být. Třeba se pokopeme, ale to fair-play by na hřišti mělo být na prvním místě. Dneska to v tomto směru bylo výborné, i kluci z Mutěnic se tam dvakrát třikrát přiznali k autu.

Už jste někdy podobnu situaci zažil?

Já zas tolik gólů rukama nedávám, takže tohle je asi poprvé. Ale určitě nemám problém se přiznat k otočenému autu, rohu nebo faulu.