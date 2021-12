Zážitky střídala pizza, pivo, víno a samozřejmě také pravá italská zmrzlina.

Řím jste si sami vybrali. Tak mi řekněte: splnila ta cesta vaše očekávání?

Mně se to líbilo a řekl bych, že klukům taky. Zápas mezi Laziem a Juventusem Turín byl pěkný, zvolili jsme dobře. Řím pro lidi, kteří mají rádi památky, asi super. A hlavně, pizza byla dobrá.

Zaměstnanecká liga Deníku: Hrál i Pospěch, odměnou pro šampiony byla Itálie

To je pravda, italská gastronomie je pověstná. Co víno?

Vyzkoušel jsem. Dobré.

Ptám se i proto, že jsem vás večer po čtyřech půllitrech slyšel říct, že tolik piva jste vypil jen jednou, když vám bylo osmnáct.

Jsem na to víno. Na fotbale si ho dám s colou, aby se mi kluci nesmáli.

Hlavním hřebem zájezdu byl fotbal. Naživo jste viděli hit italské Serie A. Hltali jste to, nebo jste měli čas přemýšlet, zda se neinspirovat?

Víte, my ve volnu hrajeme fotbal, ale pralesní úroveň. Někteří jako já za Doksy, to je I.A třída, ale stejně…

Co vás tedy zaujalo?

Bavili jsme se, že sledovat pohyb Juventusu vzadu je dost zajímavé. Tam mají trošku jiné hráče.

Třeba Leonarda Bonucciho, který je pravým lídrem. Vzít si balon a kopat obě penalty, to chce nervy.

Na rozcvičce mi připomněl spoluhráče. Všechno ošidí, ale při zápase je excelentní.

Na fotbale u papeže. Češi poznali blázna z Juventusu, ale Nedvěd se neozval

Kdo další na vás během zápasu udělal dojem?

Líbil se mi Cuadrado. Pak italský reprezentant Chiesa. Na to, že je útočník, chová se hodně týmově, nevypouští souboje, vrací se dozadu. V mých očích gólmana je skvělé, když se do obrany zapojí všichni.

Brankáři moc práce neměli.

Na stadion jsme přišli včas. Měl jsem tedy čas a sledoval jsem rozcvičky obou týmů, hlavně brankářů. Víc se mi líbila Reinova, byla taková intenzivnější. V případě Juventusu a Szczęsného je to víc o práci nohama. U večeře jsem se smál, že takový zápas bych za Juventus mohl chytat i já. Lazio totiž nic moc nemělo, ani nevystřelilo na branku.

Zato Reina zaváhal, zbytečně vyběhl z vápna, netrefil míč a vše zachránil faulem na penaltu. Co vy na to?

Kluci říkali, kdybys tam šel ty, penalta není. To je fakt. Já bych útočníka sestřelil před vápnem. A šel bych do sprch. Na druhou stranu, měl bych teplou vodu. Myslíte, že tady mívají stejné trable?

Před utkáním jste si pořídil šálu Juventusu. Fandíte mu?

Už dávno. Kvůli Buffonovi. To je můj nejoblíbenější gólman. I když už dohrává kariéru jinde, tak je pro mě Juventus sympatický.

Předpokládám, že na zápas i celý zájezd budete dlouho vzpomínat. V době covidu je to pěkné zpestření.

Je to skvělá odměna. I to zpestření, jak říkáte. Máme náročnou práci, kluci mají zodpovědnost. Škoda, že nemůžou jet další, nefotbalisté.