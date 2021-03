Jaro minulého roku: nic. Podzim: pár štěků, maximálně deset utkání, od října zamčené kabiny. Bída, neštěstí. V neprofesionálním fotbale stejně jako jinde zuří nemoc. Vir. Začátek nadcházející jarní sezony se nadále odkládá. Otázka zní: Začne se vůbec?

„Snad, věřím tomu. Musíme přemýšlet optimisticky, jinak bychom se z toho zbláznili,“ říká Jan Kraus, trenér třetiligového Chlumce nad Cidlinou, mimochodem bývalý hráč Hradce Králové, Zlína i Plzně.

Nestojí jen amatéři, tedy mančafty od třetí ligy po čtvrtou třídu. Čínská zhouba tvrdě dopadla také na mládež, což může mít nedozírné dopady do budoucna. Děti k míčovým hrám nezlákáte.

POSTRÁDÁ TO ZDRAVÝ ROZUM

„Je mi jich líto. Nechodí do školy, nemůžou sportovat, nemůžou vlastně vůbec nic. Vede to k apatii,“ rozčílil se trenér Liberce Pavel Hoftych. „Na děti nemůžeme prdět. Ti kompetentní se musí zamyslet a pustit děti sportovat. Z mého pohledu to nemá zdravý rozum,“ dodal.

Je vskutku záhodno, aby se fotbal opět rozjel. Vždyť už minulý ročník skončil předčasně, vlastně už po podzimu. Mezi jednotlivými soutěžemi se nepostupovalo, nesestupovalo. Zmizel tak hlavní motiv sportovního soutěžení.

Teď je třeba udělat vše pro lepší vyústění. Proto se mění pravidla, která jsou shrnuta ve speciálním desateru, s nímž na začátku měsíce přišla sama asociace.

Představa fotbalové asociace

přestupovat lze do 14. května 2021

konec sezony do 30. června 2021

karanténa neznamená kontumaci

pořadí může určit také koeficient

Klíčové body jsou dva. Prvním je fakt, že se začne tam, kde se na podzim skončilo. Druhým pravidlem je to o padesáti procentech. Přeloženo: pokud budou mít všechna mužstva v soutěži odehranou polovinu utkání, utvoří se konečná tabulka. Postupy a sestupy se pak stanou realitou. Když se odehraje víc kol (ale ne všechna), pomohou bodové koeficienty.

„Děláme maximum pro to, aby se soutěže dohrály. Zrušení další sezony by nebylo dobré pro nikoho, a to nejen ve fotbale,“ řekl Jan Pauly, generální sekretář asociace.

NĚKDE BY SOUTĚŽE ODPÍSKALI

Ale ne všichni to vidí stejně. „Soutěže by se měly odpískat,“ vzkázal Pavel Cigoš, kouč Boršic, účastníka zlínského krajského přeboru. Zápasy budou neregulérní, dokonce prý hrozí podvádění. I tenhle názor naznačuje, že ať se stane cokoliv, někde budou spokojení, jinde naštvaní…

Do jarního pokračování by však mohly zasáhnout také změny v celém společenství. Volí se noví předsedové okresních i krajských svazů, na mnoha místech se zjevují nezkompromitované tváře.

„Kvituji, že se toho konečně někdo chopil a ujal. Bylo už za hranou, co se tady dělo. Teď je možnost něco změnit, já za tím stojím,“ řekl bývalý reprezentant Radek Šírl, toho času hráč Městce Králové v I. B třídě Středočeského kraje. Snad to vyjde.