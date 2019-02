Deník vyzpovídal Petra Slepičku, člena výkonného výboru a šéftrenéra dorostu v jedné osobě.

Bylo překvapením, že u A-týmu skončil hlavní trenér Roman Veselý po velice úspěšné sezoně, kdy s týmem vystoupal až na páté místo v ČFL. Jaký byl hlavní důvod pro ukončení spolupráce?

Peníze. Trenér Veselý je profesionální trenér, který v Benešově odvedl velmi dobrou práci. Nutno dodat, že v jarní části pracoval se skvělým kádrem, který mu připravil schopný manažer pan Rogoz.



Vzhledem k situaci, která v klubu nastala, jsme si nemohli dovolit tak drahého trenéra, a proto jsme byli rádi, že si rychle našel jiný klub – Vyšehrad (kam ho mimochodem přivedl právě pan Rogoz, který v Benešově po sezoně skončil na vlastní žádost).

Nyní se na lavičce v pozici trenéra objevuje Josef Laštovka. Je to konečné řešení nebo hledáte nového trenéra?

Je to určitě konečné řešení. Jiného trenéra nyní nehledáme. Pan Laštovka je náš člověk, máme společné představy, jak by měl tým a také klub vypadat. Pochopil naši strategii velmi rychle a jen díky němu jsme s A- mužstvem tam, kde jsme.



Byla to dlouhá a náročná cesta přesvědčit důležité hráče, že fotbal v Benešově nemusí nutně končit. Někteří, pro nás perspektivní hráči, nám důvěru dali. Za to jim děkujeme.

Změnili jste kvůli už zmiňovaným finančním problémům koncepci v klubu? Myslím tím například rozhodování při angažování hráčů, poskytování většího prostoru pro odchovance a podobně. Jako šéftrenéra dorostu vás jistě musí těšit, když se klukům vydaří přechod do áčka.

Klub se po úspěšné sezoně 2017-18 ocitl ve v situaci, kdy dlužil hráčům A-mužstva na výplatách a prémiích významnou sumu peněz. Vzhledem k tomu, že neexistovaly a ani nyní nejsou peníze k vyplacení všech těchto závazků, jsme v situaci, kdy je celý klub pod velkým tlakem. Koncepce je tak poměrně snadno čitelná.



Musíme, ale hlavně i chceme změnit koncepci klubu tak, aby každý mládežnický hráč měl pocit, že se může do A-týmu podívat. Pochopitelně, když bude podávat výkony, které mu brány do velkého fotbalu umožní. Krásným příkladem jsou kluci, kteří prošli úspěšně mládeží v posledních třech letech a nyní jsou součástí A-týmu, například Filip, Vosáhlo, L. Balata, V. Balata, Hampl, Srb a navíc stále ještě dorostenec Rataj, který zvládl mimochodem úspěšně vítězný zápas s Jirny (v sobotním zápase dal proti Vyšehradu branku po čtyřech minutách pobytu na hřišti, pozn. redakce).

Klub obdržel účelovou dotaci od města Benešov ve výši milionu korun určenou výhradně na mládež. To musela být pro klub v těžkých časech velká vzpruha, ne?

Ano, klub obdržel dotaci od města Benešov na mládež. Bohužel to byl právě hlavní důvod velkého rozporu a nakonec i změn ve vedení klubu. Účel dotace byl totiž určen na mládež, ale představa některých činovníků klubu byla utratit peníze za výplaty pro A-tým. Proto byl pan Lacina z pozice předsedy klubu odvolán.

Jaké jste si stanovili cíle do sezony?

Cílů máme několik. Chceme udržet muže v ČFL, protože šance je v této sezoně velká (sestupuje pouze jediný tým). Rádi bychom dostali více diváků na zápasy mužů v ČFL.

Skvělou pozvánkou byla středeční atmosféra zápasu proti Jirnům, v němž se objevilo hned sedm současných odchovanců nebo dorostenců a hlavní tribuna tleskala po většinu zápasu řadě zajímavých situací. Dále pracovat s mládeží tak, abychom mohli další hráče postupně zapracovávat do A-týmu.



Chtěl byste touto cestou něco vzkázat fanouškům?

Chápu, že jsme ve vás vzbudili nedůvěru, protože změn v klubu bylo najednou až příliš. Nyní vás chceme přesvědčit, že důvody těchto změn byly zásadní. Nejsme žádní kaskadéři. Bojujeme za vás.

Rádi bychom vás pozvali do členské základny, abyste byli součástí této komunity, která by měla být transparentní a veřejná. Tímto žádáme rodiče, trenéry a přátele nebo sponzory o spolupráci v klubu, který může udělat spoustu velkých věci, ale musíme si vzájemně věřit a podporovat se. A v tom bude naše síla!



Autor: David Turek