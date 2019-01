Soupeř fotbalistů Tatranu Rousínov z úvodního kola krajského přeboru Start Brno je nováčkem soutěže, ale netají se, že by ke třem postupům v posledních třech letech rád přidal i čtvrtý. Odpovídá tomu i výrazné posílení sestavy, ambice potvrdila i výhra 4:0 nad Rousínovem.

Fotbalový trenér Tomáš Kovanda | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

„Start bude hrát na špici, ale stejně si myslím, že jsme mu měli vzdorovat víc,“ říká trenér Tatranu Tomáš Kovanda v rozhovoru o utkání.



Co vám ve hře vašeho mužstva chybělo?

Nebyl jsem celkově spokojen s hrou a zklamáním je také přístup některých hráčů. Na něco jsme se připravovali, ale kluci to nesplnili.

Můžete být konkrétnější?

Zápas sice ovlivnila červená karta pro Líznara už třiadvacáté minutě, ale stejně si myslím, že jsme byli strašně pasivní dopředu. I v deseti se dá vyhrát, i když je mně samozřejmě jasné, že by to proti tak kvalitnímu soupeři bylo hodně těžké. Oni byli hodně na balonu, my jsme hlavně bránili v bloku a moc šancí jsme si nevytvořili.



Skoro bych řekl, že jsme byli ustrašení. Drželi jsme to tak, abychom nedostali nějaký debakl, což se na závěr po dvou hrubkách stejně stalo.

Proč přišla červená karta tak brzo?

Myslím si, že být nemusela a že to bylo od pana rozhodčího velice přísné. Líznar ve kluzu nejprve trefil míč a následně pak nezaviněně škobrtl zezadu o Micovy paty. Bral bych žlutou kartu, ale to je věc sudího.

Jak tedy probíhalo utkání?

Je jasné, že jsme nechytili začátek, což se stále opakuje. Dostali jsme gól hned v sedmé minutě, ale zpátky do zápasu jsme se mohli dostat. Měli jsme dvě šance, které jsme zahodili, tu Kuklínkovu zázračně chytil jejich gólman. Pak přišlo zmíněné vyloučení a my jsme už neměli sílu na obrat.



Start má velice kvalitní mužstvo a prostě se dokázal prosadit. Do osmdesáté minuty jsme ještě drželi přijatelný stav 0:2, ale pak jsme dostali dva góly.

Co vám vyplyne, když všechny tyto okolnosti shrnete? Sestava mužstva asi stále neodpovídá vašim představám…

Vleče se to s námi od jara, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Stále nehraje střelec Josef Lička, ještě asi měsíc bude pro zranění chybět Ševčík. Rozehnal a Filip Novotný byli ještě na dovolené. Postrádal jsem hlavně tyto dva, Novotný chyběl vpředu a Rozehnal z Vyškova je hráč, který dokáže něco vymyslet, podržet balon.



Je jednoznačné, že i v tomto složení a proti silným týmům, které budou hrát o špici, tedy třeba Startu, Ráječku nebo Bohunicím, se o body musíme rvát víc.

Vzhledem ke stavu mužstva asi nelze v sestavě pro páteční zápas s Krumvířem očekávat nějaké větší změny.

Uvidíme podle tréninků. Krumvíř je nováček a avizoval hlavně snahu se zachránit. Pro nás bude platit to, co už jsem naznačil. Přístup některých hráčů k zápasu se musí změnit.

Start Brno – Tatran Rousínov 4:0

Poločas: 2:0. Branky: 7. T. Mica, 41. Kirschner, 81. Logara, 90. Mikeš. Rozhodčí: Kosička – Machorek, R. Hanák. ŽK: Kirschner, Lang – Kuklínek. ČK: 24. Líznar (Rous.). Diváků: 450.



Start: Repáň – Bím (52. D. Cupák), Mašlej, Němeček, Čoupek – D. Mica (66. Veselovský), Lang, Pařízek (77. Logara), Ryšavý (77. Mikeš) – T. Mica, Kirschner (60. V. Cupák). Trenér: Bohdan Ryšavý.



Rousínov: Řepka – Zezula, Mrnuštík, Buršík, Líznar – Kuklínek, Cigánek (57. Legner), Horváth, Žoček, Procházka – Honek (66. Macháček). Trenér: Tomáš Kovanda.