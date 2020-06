„To mi sebralo hodně času, trénování šlo trošku stranou a dal jsem si od něj na dva roky úplnou pauzu,“ vysvětlil nový lodivod podzimního mistra divize E v rozhovoru pro Deník.

Nyní už máte na trénování zase dostatek času?

V agentuře se snažíme hledat mladé a talentované hráče, máme jich ale také spoustu starších a zkušených, kteří už jsou v lize. Za ty dva roky už se právě těch mladších hráčů nasbíralo nějaké množství a v podstatě mi to dovoluje přibrat k tomu zase trenérskou práci.

Už vám koučování chybělo? Jak jste se s Kozlovicemi dohodl?

Přesně tak. Jsme v podstatě takoví advokáti hráčů, není tam ten adrenalin ze zápasů, radost, rozčilování. Tohle mi vše postupem času začalo chybět. Už v zimě jsem dostal nabídku z Otrokovic, kdy jsem nad návratem začal přemýšlet. Nebyl jsem ale úplně rozhodnutý. Teď ale zavolal trenér Kozlovic Roman Matějka, se kterým jsme kamarádi. Nastínil, že má zdravotní problémy a že vedení slíbil, že by za sebe chtěl najít náhradu. Tak mi tohle v tom rozhodování hodně pomohlo. Kozlovice jsem díky Romanovi sledoval, znám tady spoustu hráčů, sledoval jsem i nějaká utkání. Zdálo se mi to jako hodně zajímavé angažmá. Jsem rád, že jsem tady.

Roman Matějka za šest let z Kozlovic udělal možná nejsilnější tým divize E. Necítíte tíhu zodpovědnosti?

To k trenérské práci patří. Do Kroměříže jsem šel, když Bohumil Páník odvedl celou přípravu, přivedl si hráče, začal první tři kola a pak mi najednou oznámil, že jdu do áčka. Já jsem byl v devatenáctce u rozdělané práce a byl jsem ze začátku hodně nervózní. Nakonec jsme udělali druhé místo a hráli jsme do posledního kola o postup do druhé ligy. Pro mě je to po těch dvou letech taková výzva. Já se na to těším. Roman tady odvedl skvělou práci, má tady výborné hráče, vedení na mě také působí velmi dobře. Mám rád tyhle výzvy, ve kterých o něco jde. To, že Kozlovice skončily na prvním místě, je super. Budu mít motivaci, abychom se tomu přiblížili.

Předseda klubu Lubomír Korytko se vyjádřil, že vám dává volnou ruku, co se týče příchodu nových hráčů. Využijete i své kontakty z prostředí fotbalových agentů?

Teď bych chtěl do 26. června poznat kluky, kteří tady jsou. Máme spoustu přátelských zápasů, kvalitní třetiligové soupeře. Určitě bych chtěl vidět stávající kádr. Ten musí mít po prvním místě po podzimu kvalitu. S Romanem (Matějkou, pozn. red.) jsme se bavili o každém postu zvlášť. Nechtěl bych to dělat tak, že sem budu tahat hráče z naší agentury. Chtěl bych poznat kluky, kteří tady jsou, a spíš jen doplnit problémová místa. Zraněný je Michal Šrom, teď nám vypadl Štěpán Přikryl. Ztráty tam jsou. V tom případě ano, přivedl bych nějaké hráče. Zatím bych chtěl pracovat s kádrem, který tady Roman vybudoval a navázat na jeho práci.

Takže už jste za dva chybějící hráče přivedl někoho na zkoušku?

Už je tady s námi Pepa Ferko, který tady působil dříve, já ho znám z Kroměříže, teď byl hráčem Kvasic. Řekl jsem mu, ať se s námi zapojí do tréninku. Příští týden by se k nám měl připojit jeden hráč ze Sigmy Olomouc. Do konce období k nám takto budou chodit jeden, dva hráči. Ten prostor, který teď máme, využijeme k tomu, abychom zjistili, jestli jsou lepší než ti, co nám vypadli, nebo zůstane stávající kádr.

Jakým fotbalem byste se v Kozlovicích chtěl prezentovat?

Snažím se hrát ofenzivní fotbal, určitě nejsem defenzivní typ trenéra. Snažím se do kluků dostávat ofenzivní styl s tím, že jsem ale pracoval s Bobem Páníkem a vím, že i defenziva je ve fotbale strašně důležitá. Vyznávám hodně přechod do rychlých protiútoků, do presování, do těchto moderních věcí. Musím samozřejmě vycházet z toho, jak je poskládaný kádr, jak byli kluci zvyklí hrát. Na to mám první měsíc, abych se s tímto seznámil. Pokud byli kluci po podzimu první, tak ten tým kvalitní je. Nechci tady dělat zásadní změny.

VLASTIMIL CHYTRÝ

Datum narození: 30. dubna 1980 (40 let)

Hráčská kariéra: Zborovice, Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín (2. liga), Drnovice (1. liga), Přerov (2. liga), Otrokovice, Hranice, Těšnovice

Trenérská kariéra: Těšnovice, Chropyně, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Kozlovice