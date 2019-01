To je panečku fotbalová kuriozitka. Brankář České Skalice vstřelil gól nejprve v průběhu utkání a pak přidal i druhý v penaltovém rozstřelu, který rozhodoval o konečném výsledku utkání 1. A třídy na Hradecku. Do kasy bude muset zaplatit pětistovku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Parádní kousek se povedl brankáři České Skalice ve víkendovém kole fotbalové I. A třídy na hřišti Olympie HK/Kratonoh B. Už v nastaveném čase za stavu 2:1 pro domácí se gólman Aleš Jakl postavil k míči stojícímu ještě na skalické polovině a nákopem ze zhruba pětašedesáti metrů srovnal na 2:2. „Bylo to pro mě vůbec příjemné odpoledne,“ usmívá se při vzpomínce na neděli brankář, který v následném penaltovém rozstřelu jednu „desítku“ soupeři chytil a sám navíc tu rozhodující proměnil.

Aleši, vraťme se ještě do nastaveného času vašeho zápasu na Olympii. Jak vůbec ta poslední gólová situace vypadala?

Olympia držela míč, chtěla to v klidu dohrát na naší půlce a po faulu jsme zahrávali poslední standardní situaci. Všichni naši kluci šli do vápna. Já to chtěl co největší silou nakopnout, aby to dolétlo do vápna a někdo z našich se to pokusil hlavou prodloužit do branky. Nakonec to dopadlo tak, že to šlo do chumlu asi šesti hráčů, gólman se k tomu nedostal a propadlo to do branky. Prostě náhoda.

Takže to byl primárně spíše centr než přímé ohrožení branky?

Jasně. Určitě to nebylo zamýšlené jako ohrožení branky. Byla to prostě shoda několika náhod.

Už víte, kolik vás ta paráda bude stát?

Minimálně pětikilo. Jelikož je to ale do klubové kasy na dopitnou, tak v tom problém nevidím.

Pokud vím, tak vy jste se zapsal mezi střelce i v následných penaltách?

To je pravda. Bylo to pro mě vůbec příjemné odpoledne. Kromě toho gólu z nastavení jsem pak ve čtvrté sérii soupeři penaltu chytil, jenže pak jsme ji neproměnili ani my. Po pěti penaltách šel kopat soupeř, já zůstal dlouho na nohách a on to překopl. K rozhodující penaltě se nikdo z kluků nehrnul, tak jsem na ni šel já. Počkal jsem si, kam se mi brankář hne a dal mu to na druhou stranu.

Když se ještě vrátíme k té vaší brance z nastaveného času. Co podle vás udělal domácí gólman špatně?

Když už se vydá z branky na centrovaný míč, tak ho prostě musí mít. Tady to propadlo pro něj nešťastně a pro nás šťastně až do branky. Ale byla to jednoznačně jeho chyba.

Byl to váš první gól?

Budete se možná divit, ale nebyl. Asi před dvěma lety jsem proti Jaroměři dal z výkopu gól přes celé hřiště. Tenkrát to vzal trochu i vítr, gólman to také myslím nějak neodhadl a skončilo to v brance.

Znamená to, že se teď budete více hrnout ke standardním situacím?

Nebudu. Pravidelně ale chodím na rozhodující penalty, protože na ně nikdo chodit nechce. Posledně proti Novému Hradci jsem se k ní nedostal, tentokrát už jo.

Vás netrápí tíha okamžiku?

Co se může stát? Maximálně prohrajeme. Je mi čtyřicet a fotbal si v těchto letech už jen užívám. Navíc máme skvělou partu a fantastické diváky, kteří s námi poslední dva tři roky jezdí i na venkovní zápasy.