Fotbalisté Lučiny a Albrechtic se zúčastnili unikátního projektu Deníku s názvem Porovnej se s hvězdami. Nechali jsme jim zpracovat podrobné statistiky všech hráčů z duelu I. A třídy Moravskoslezského kraje. Domácí vyhráli 4:2.

Teď ukážeme trenérům obou celků naprosté detaily o hře jejich týmu i o jejich svěřencích: třeba to, který hráč je pro mančaft užitečný, kdo si s kým nejvíc přihrává a kdo nejvíc přihrávek pokazí. A to vše srovnáváme se světovými esy: dnes s hráči Chelsea a pražské Slavie, které na sebe narazily v jarní části Evropské ligy.

V tomto článku uvidíte podrobné statistiky mužstev, v dalším článku ZDE pak detaily o hráčích. U jednotlivých obrázků najdete i vysvětlení, na co se právě díváte (omluvte, prosím, chybějící diakritiku od našich italských kolegů ze společnosti Panini Digital/Sportattack, která analýzu exkluzivně pro Deník zpracovala).

Zde je sestava soupeřů a taktické rozestavení hráčů na hřišti.

A tady ještě hvězdy z Evropské ligy:

Další obrázek zachycuje týmové statistiky. Pod ním najdete vysvětlivky.

Držení míče: V této statistice byli hosté lepší, k vítězství ale přesto nedošli. Nebyli vpředu tak efektivní, aby soupeře přemohli. Vystřelili sice 21krát, ale osm střel šlo na branku. To fotbalisté Lučiny vypálili celkem 19 ran a na branku jich šlo devět.

Kvalita hry: tady se hodnotí nejen počet úspěšných přihrávek, ale i jejich užitečnost. Užitečná přihrávka je taková, která přináší výhodu – posun na hřišti dopředu k soupeřově bráně, nebo vyřadí ze hry protivníka, protože jde kolem něj. Nepočítá se sem ťukes obránců, kteří si mezi sebou pětkrát vymění balon na vlastní polovině hřiště. To týmu nic nepřináší.

Obranná fáze: tady je zajímavé číst třeba pressing – tedy v jaké vzádlenosti od vlastní branky začíná tým soupeře napadat. Nebo jak účinná je defenziva při snaze vystavit soka do ofsajdu.

Na dalším snímku je i útočná fáze obou týmů.

Tady vyčteme, že Albrechtice se snažily drtivou většinu útoků zakládat postupně a ne jen nakopávat balony. Naopak Lučina se kromě postupného útoku spoléhala téměř ve třetině případů i na dlouhé nákopy.

Využití šířek: Tady zajímavost: zatímco domácí hráli po většinu zápasu po pravé straně hřiště (80 %), hosté to daleko víc střídali.

Nebezpečí: statistická klasika – tedy počet střel na branku a gólové příležitosti.

Tady je pro srovnání zápas Chelsea - Slavia Praha.

Další čtyři obrázky podrobně popisují střelbu fotbalistů Lučiny a Albrechtic. Odkud tým nejčastěji střílí, kolik střel vyšle, kudy balony letěly do sítě při gólu…

A na dalším obrázku si můžete prohlédnout Proudy hry - to je užitečná statistika, která odhalí efektivitu hry týmu a ukazuje, kdo si s kým nejvíce přihrává a kudy tým nejvíce hraje. Zda tým chodí dopředu zásadně po pravé straně apod.

A tady ještě počty přihrávek mezi jednotlivými hráči Lučiny a Albrechtic: nejvíc úspěšných přihrávek (19) v domácím týmu Lučiny rozdal Radek Tomíček, ale povedlo se mu v celkovém součtu jen 40 % jeho přihrávek. Naproti tomu Tomíčkův spoluhráč Jakub Mokrys přihrál úspěšně 18krát, ovšem úspěšnost měl mnohem vyšší (62 %). Zajímavé je i to, že třeba středopolař Michal Garcia vyhledával třetinou svých úspěšných přihrávek Michala Chlebka, ovšem hrající kouč Lučiny Chlebek to Garciovi neoplácel. Úspěšně mu přihrál jen jedinkrát. V hostujícím týmu nejvíckrát úspěšně přihrával kapitán David Dorozlo (28), co do procentuální úspěšnosti byl ale nejlepším albrechtickým hráčem střídající Lukáš Vágner (podařilo se mu správně adresovat 75 % přihrávek).

