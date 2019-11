Opora Fastavu nejprve v první půli vychytala mazáka Varadiho, po přestávce si pak vychutnala dalšího ex-ligistu Šumského. Mladí ševci hlavně díky famóznímu brankáři okradli valcíře o dva body, když ve 14. kole MSFL na horké půdě jednoho z aspirantů na postup senzačně remizovali 0:0.

„S výsledkem jsme nadmíru spokojeni, protože jsme tady hráli s tím nejmladším kádrem, co vůbec jde. Máme velké problémy nejen v A týmu, ale i u nás v béčku. Navíc se nám situace zkomplikovala těsně před utkáním, kdy Helebrand musel jet místo Hrdličky pomoci devatenáctce a Červenka se nám zranil při rozcvičení. Když se nám pak zranil další hráč v první půli, tak jsme prakticky hráli s kluky z osmnáctky. I proto ten bod bereme všemi deseti,“ uvedl kouč Zlína Jan Jelínek.

Také on vyzdvihl mimořádný výkon brankáře Dostála. „Bylo to o jednom hráči na hřišti, a tím byl právě Standa," chválil zcela po zásluze klíčového muže střetnutí. „Ještě jsem snad nezažil, aby nějaký brankář lapil v jednom utkání dvě penalty,“ přidává poklonu.

Pulpit se na střelce zlobil

První pokutový kop odpískal sudí Pochylý ve 26. minutě po evidentním faulu Uhříka. Varadi poslal míč po zemi k levé tyči, Dostál ale ránu vyrazil na roh.

Po hodině hry nedovoleně zastavil v šestnáctce soupeře Košák a rozhodčí znovu ukázal na bílý puntík. Ani Šumský ale neuspěl, když Dostál vystihl směr střely a balon nadvakrát kryl.

„Nikdy jsem nezažil, aby dva nejzkušenější hráči kádru neproměnili penaltu. Hlavně jak byla kopnutá, takto se přeci penalta nekope," zlobil se na klubovém webu frýdecko-místecký trenér Martin Pulpit. „Kdybychom tohle netrénovali, nic neřeknu. Ale my se věnujeme nejen standardním situacím, ale samozřejmě i penaltám," láteřil impulzivní kouč.

Dostál však nechytil pouze dva pokutové kopy, ale soupeři zneškodnil také další tutovky. „Standa měl dvanáct zákroků,“ ocenil Jelínek.

Zlínští mladíci ale všechno přečkali a nakonec domů přivezli nečekaný bod.

Hráči Fastavu nakonec mohli i vyhrát, ale střídající Löbb v 90. minutě největší šanci hostů v zápase neproměnil. „To kdybychom dali, tak to by pro nás bylo takové malé sci-fi, na druhé straně pro domácí by to bylo obrovsky kruté a nespravedlivé,“ ví Jelínek.

Dostál byl chytřejší

V první půli zahrozili hosté pouze dvakrát. Pejša ale hlavou netrefil branku a Váňa v dobré pozici rovněž nemířil přesně. „My jsme chtěli být aktivní, porvat se o výsledek a Frýdku hru co nejvíce znepříjemnit. Tohle si myslím, že se nám i podařilo. Nebylo to jen Standou, ale všichni kluci poctivě utkání odmakali. Samozřejmě domácí jsou svou kvalitou úplně někde jinde, i proto jsme věděli, že tady budeme pod tlakem. Tomu jsme pak přizpůsobili i naší taktiku,“ pronesl Jelínek.

Domácí se zápasem protrápili do začátku až do konce. „Ve fotbalové kariéře si nehraji na nějaké štěstí či smůlu. Je to uměním a my jsme dnes neměli to umění v té koncovce. Dostál byl chytřejší, byl přemýšlivější a zkrátka nás vychytal. Soupeře jsme po všech stránkách přehráli, pustili jsme jej v každém poločase pouze do jedné příležitosti, což se v takovýchto zápasech stává. My si vypracovali snad deset výborných šancí, ale nedali jsme gól,“ dodal zklamaný Pulpit.