Fotbalisté Velkých Žernosek zažívají skvělé léto. Nejen, že se jim povedla příprava, ale náramně jim vyšel i vstup do III. třídy okresního přeboru.

Fotbal ilustrační | Foto: Deník / Radim Tuček

Na úvodní výhru 7:0 navázali i přesvědčivým vítězstvím 5:2 ve Vchynici, a vedení klubu je hej. „Samozřejmě, že jsme spokojení,“ culil se Zdeněk Šrámek. „V přípravě se nám zápasy hodně povedly, na domácím memoriálu jsme vypadli až ve finále po penaltovém rozstřelu. Je fajn, že se nám to daří přenést i do soutěže a věříme, že to bude pokračovat co nejdéle,“ dodal.