Oproti minulé sezoně je to rapidní zlepšení. Zahořany v ročníku 2022/2023 získaly šest bodů a skončily předposlední. „Takže teď je to opravdu výrazné zlepšení,“ usmál se Martin Černý, předseda TJ Sokol Zahořany.

Pane předsedo, jak hodnotíte letošní sezonu?

Je potřeba říct, že jsme před startem stávající sezóny přestavěli mužstvo. Přišlo spoustu nových a mladých hráčů. V současné době dohráváme jarní část sezóny, máme osm dlouhodobě zraněných hráčů, což se podepisuje na samotných výkonech mužstva.

Na jaře jste získali pět bodů, podzim byl daleko lepší…

Máte pravdu, na podzim to bylo bodově lepší. Výrazným způsobem se na jarních výsledcích podepsala, právě ta výrazná marodka. Nasazení a přístup zdravých hráčů k posledním zápasům je skvělý.

Když už jste mluvil o příchodu mladých hráčů, odkud jste je vzali?

Vrátili se nám mladí hráči, kteří u nás působili v žákovských týmech, a když mohli, tak začali nastupovat za mužstvo dospělých. Také jsme tým posílili dalšími hráči, kteří měli období pauzy od fotbalu a teď se k němu vrátili. Hráči potřebují získat sebedůvěru, herní vytížení a okopat se, aby se mohli i ve 4. třídě měřit s protihráči, kteří mají třeba zkušenosti z vyšších soutěží. Náš tým doplácí někdy i na nezkušenost.

V současnosti tedy nemáte žádné mládežnické týmy?

Bohužel nemáme. Měli jsme žákovské týmy 11 let. V souběhu s covidem jsme o mládež přišli.

Jaká je podle vás kondice fotbalového klubu v Zahořanech?

Po konci sezóny potřebujeme načerpat síly, doléčit zraněné hráče a pak se naplno se vrhnout do letní přípravy našeho mužstva. Nevím o tom, že by měl někdo z hráčů skončit. Na další sezónu dojde k doplnění týmu. Budeme doufat, že se hráčům budou vyhýbat zranění. Budeme dále pracovat na sehrání týmu a jeho přebudovávání směrem do dalších let.

Takže v další sezoně byste chtěli hrát v horní polovině tabulky?

Záleží to na tom, jak bude vypadat naše letní příprava a jak se stabilizuje náš herní projev. Tréninková účast je velmi dobrá, v průměru nechodí méně než 10 lidí. Je potřeba to ale ustálit a pokračovat v nastavené vizi. Osobně si myslím, že v příští sezóně dojde ke zlepšení projevu týmu, což by se mělo projevit i na výsledcích utkání. V horizontu dvou, tří let bychom chtěli hrát v horní části tabulky. Perspektiva našeho týmu tady určitě je.

Je vám 43 let, jste ještě aktivní hráč?

Ano. Pokud mi to zdraví dovolí, budu pokračovat v kariéře dál a pokud budu pro tým svojí přítomností přínosem na hřišti. Musím říct, že si zatrénovat a zahrát s mladšími spoluhráči, mě pozitivně nabíjí.

Je pro vás výhodou, že jste na mapě součástí Křešic a kousek od Vás jsou Litoměřice?

Já pocházím z Křešic, prošel jsem zde mládeží až do A týmu. Od roku 2004 jsem součástí T. J. Sokol Zahořany. Spolupráce mezi amatérskými kluby na Litoměřicku funguje někde lépe a někde hůře. Samozřejmě záleží na vzájemné komunikaci mezi kluby, samotnými hráči, rodiči ať jde o jakoukoliv věkovou kategorii hráčů mládeže nebo dospělých.

Není tajemstvím, že amatérský fotbal se nenachází v ideální situaci. Jak vidíte jeho budoucnost?

Záleží na tom, kolik se bude rodit dětí, aby členské základny sportovců, byly co největší. Sport by měli podporovat stát i občané. Sport je důležitý pro zdraví populace. Sport by měl stát podporovat na všech úrovních a důležitá k tomu je spolupráce klubu, jednotlivce i rodičů. Náš klub podporuje obec Křešice, dalšími podporovateli jsou drobní sponzoři a samotní členové klubu. Osobně si myslím, že jak se budou vyvíjet početně jednotlivé členské základny fotbalových amatérských oddílů na našem okrese Litoměřice, se ukáže během pěti let.