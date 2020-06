Bylo pro vás náročné být několik měsíců bez fotbalu?

Ano, bylo to velmi náročné. Po novém roce jsem odpočítával dny do prvního zápasu, a pak přišla pandemie koronaviru. Bylo mi jasné, že to ovlivní fotbal. Nejhorší byla ztráta kontaktu s míčem, což je pro mě to nejdůležitější.

Jak jste se během pandemie nového udržoval v kondici?

Přiznám se, že první měsíc jsem si užíval dny s rodinou, především se svou desetiměsíční dcerou. Poté už jsem chodil alespoň cvičit ven na různá hřiště, abych byl v dobré fyzické kondici.

Jaká byla vaše reakce, když jste se dozvěděl, že Úpohlavy budou hrát turnaj OFS Litoměřice?

Já to nikterak zvláštně neřešil, pro mě je každý zápas stejný, ať je to turnaj nebo mistrovské utkání. Jsem hrozně soutěživý typ a chci vyhrávat více než ostatní (smích)

Jak jste se připravoval na první zápas?

Dva týdny předtím jsem zařadil do svých tréninků běžecký pás, chtěl jsem být co nejlépe fyzicky připravený. Ono běhat devadesát minut po nějakých pěti, šesti měsících není žádná legrace. Tréninky na hřišti byly hodně s míčem, a to bylo skvělé. Takže jsem věřil, že jsem dobře připravený.

Vaším prvním soupeřem byly Třebenice, které hrají 4. třídu. Jak se vám hrálo?

S týmy, které hrají nižší třídu než vy, se hraje vždycky hrozně špatně. Nikdy nevíte, co od nich čekat. Lehce se ten zápas dá podcenit. Nehledě na to, že pro Třebenice byla určitě výzva porazit tým, který hraje na špici o třídu výše. Od první minuty jsme měli zápas pod kontrolou. Po pěti minutách jsme vedli 1:0 a v deváté minutě jsem se trefil z přímého kopu, takže si myslím, že jsme byly v psychické pohodě. Do poločasu jsme přidali ještě jeden gól a šli jsme do kabin za stavu 3:0. Ve druhém poločase jsme nezačali dobře, ale do nějakých gólových šancí jsme Třebenice nepustili. Bohužel pak přišly dva smolné momenty, kdy jsme si takřka dali dva vlastní góly (smích). Bylo to celkem frustrující za stavu 3:2, ale utkání jsme dohráli, řekl bych, v pohodě na polovině soupeře. V 90. minutě jsme dali na 4:2 a bylo hotovo.

Ve druhém utkání skupiny jste ze zápasu udělal one-man show, když jste vstřelil čtyři branky. Jak se vám hrálo proti Vchynicím?

To se hezky poslouchá, ale fotbal je kolektivní sport a nikdy z toho nemůže být one-man show. Všem gólům, které jsem dal, předcházela výborná hra mých spoluhráčů a za to jim moc děkuju. Mně se ten zápas hrál skvěle, cítil jsem se velmi dobře od první minuty. Hřiště bylo připravené na jedničku.

Popsal byste své trefy?

První gól byl takový naslepo. Dostal jsem kolmici za obránce a přede mnou už byl jen stoper. Naznačil jsem kličku doleva a balón jsem si dal na slabší pravou nohu, pak jsem zavřel oči a prásknul do toho (smích). Bylo to mezi velkým a malým pokutovým územím. Když jsem otevřel oči, míč byl v bráně. Kluci mi řekli, že to tečoval stoper a gólman dostal housle, tak jsem se zasmál.

Co ty další?

Druhý gól, znovu výborná kolmice mezi obránce a šel jsem sám na brankaře, naznačil jsem střelu a udělal rychlou kličku do strany a přede mnou už byla jen prázdna brána. Třetí gól jsem dával do prázdné, zaběhl jsem si za obránce, který o mně nejspíš ani nevěděl. Byla to akce z pravé strany a přišla mi nahrávka úplně na druhou stranu a já dával gól do odkryté branky. Poslední gól byl jako přes kopírák s tím druhým. Kolmice mezi obránce, šel jsem podruhé v zápase sám na gólmana a udělal jsem úplně to samé. Byl to skvělý pocit.

Úpohlavy vyhrály ve Vchynicích po dlouhé době. Čím to bylo, že se vám na tomto hřišti nedařilo?

Vždy se tam hrálo hrozně špatně, lépe řečeno těžce. Zápas pokaždé dost bolí, Vchynice hrají tvrdě. Vzpomínám si, že pokaždé jsme prohráli strašně smolně a Vchynice měly prostě trochu více štěstí než my.

V roce 2019 jste tam prohráli 0:1, rok předtím 1:2. Co bylo jinak, že to tentokrát vyšlo?

To vám řeknu naprosto přesně, proměňovali jsme šance! Ve druhém poločase jsem měl tři gólové příležitosti a všechny se podařilo proměnit.

Zatím jste odehrál dva zápasy a vstřelil pět branek. V tomto jste spokojený?

Svým způsobem jsem, ale jak se říká, vždy to může být lepší. Pokud jsem útočník, tak chci dát co nejvíce gólů. Kdybych proměnil všechny šance za oba zápasy, tak mám gólů deset a ne pět.

Jaká je momentálně atmosféra v kabině Úpohlav?

Jsme skvělá parta kluků a hrozně si rozumíme. O vtípky není nikdy nouze a to je na tom to nejlepší. Když je dobrý nálada v kabině, tak se to projeví i na hře, a pak se vyhrává.

S jakými cíli půjdete do sezóny 2020/2021?

Určitě chceme hrát o postup a zkusit si vyšší soutěž. Myslím si, že na to máme, před turnajem k nám přišel Marek Šilhan z Černiva do střední zálohy a zase jsme o něco silnější. Musím říct, že si s ním herně dost rozumím, je to přesně ten typ středního záložníka, kterého chce pod sebou útočník mít.