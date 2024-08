Jak je možné, že se tady bude hrát nadále okresní přebor? Do všeho totiž vstoupil Sokol Černiv, který v tabulce desátý. Měl však obrovské problémy s kádrem, takže oslovil Libochovice a nabídl jim spojení. „Bylo to na popud Černivu. Začali jsme jednat a pak došli k tomu, že to zkusíme. Jedná se tedy o kategorii dospělých. Vyplynulo nám z toho, že máme Áčko i Béčko. Šlo udělat sdružení, ale to bychom měli jeden tým. Máme dorostence, takže se ta rezerva hodí. Na podzim budeme mít valnou hromadu, do výboru bychom chtěli minimálně dva lidi z Černivu,“ zdůraznil.

Na Litoměřicku to není jediný případ spolupráce dvou klubů. Právě v okresním přeboru bude působit sdružený tým České Kopisty/Brňany.

Záložní tým Libochovic bude nastupovat ve III. třídě, užije si tak například derby proti Radovesicím. Černiv tak tiše zmizel z dospělé fotbalové mapy. „Dali jsme tomu pracovní název Libochovicko. Je to zkušební verze, uvidíme, jak to bude fungovat,“ pokrčil rameny.

Hajný Deníku naznačil, kde se budou hrát mistrovské zápasy. „A tým v Libochovicích, béčko v Černivu. Pokud by tam ale rezerva měla lukrativní zápas, bude se to hrát u nás. Tréninky probíhají na obou hřištích,“ poznamenal.

Příprava na start podzimní části sezony je v plném proudu. „Zatím jsme odehráli tři přátelské zápasy. Porazili jsme 3:1 Lukavec a 3:0 Litoměřicko B. Pak nás porazily 6:5 Klobuky, generálku odehrajeme právě proti Radovesicím. Co se týče kádru, tak se nám moc neměnil. Samozřejmě jsou tady hráči z Černivu. Odešel nám jeden hráč do Dušníků a možná odejde jeden brankář. Ještě řešíme příchod jednoho, dvou hráčů,“ pravil předseda klubu.

Ambice Libochovic do nové sezony jsou tak hodně smělé. „Chtěli bychom hrát do pátého místa, prostě nahoře a v klidu. Tajným snem je postup do krajské soutěže. Máme tady nádherný areál, celý klub by si to zasloužil,“ zamyslel se Hajný směrem do dalších let.

Mládežnické týmy tady sice nechybí, přesto i v Libochovicích moc dobře ví, že dětí je prostě nedostatek. „Máme sdružený dorost s Budyní, starší žáky zase s Černivem. Dětí prostě ubývá, prostě nemají takový zájem, jako dřív. Celkově je to bída. Nejsou lidi, není mládež. Ta je jenom ve velkých městech. Je to prostě těžké,“ dodal na závěr.