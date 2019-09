V první půli stihl vstřelit dvě branky a zajistit svému týmu vedení 3:1. Jenže hned po změně stran zcela mimo hru kopl zezadu jednoho ze soupeřů a musel pod sprchy. I přesto, že Podsedice měly pouze dva hráče na střídání, zápas nakonec i v deseti zvládly a Podbradec zdolaly 4:1.

Rekordně rychle se stihl vyfaulovat také Lukáš Ullmann z Rovného v okresním přeboru. Ve 45. minutě neunesl nejen to, že jeho tým prohrával v Lukavci 1:4, ale i žlutou kartu pro jeho spoluhráče Mejzra. Za svůj komentář k výroku sudího uviděl první žlutou kartu, a protože řečnil i nadále, poslal ho sudí Starý předčasně do kabin. Ani to mu zřejmě nebylo dost. „Při opouštění hrací plochy pronesl na adresu hlavního rozhodčího 'Ty č***** plešatej,“ zapsal sudí dále do zápisu.

Divoké bylo také utkání IV. třídy v Přestavlkách. Už ve 23. minutě se do sebe mimo souboj o míč pustili domácí Demeter a hostující Pružina. Oba viděli okamžitě červené karty a zápas pro ně skončil. Celkem rozdali sudí během víkendu v okresních soutěžích Litoměřicka jedenáct červených karet.

OKRESNÍ VÝSLEDKOVÝ FOTBALOVÝ SERVIS

OKRESNÍ PŘEBOR

Libotenice – Lovosice B 6:1 (3:0). Branky: Mareš D. 3, Mareš K., Bělík, Knapík – Gaube. Rozhodčí: Šíma. ŽK: 1:0. Diváci: 10.

Velké Žernoseky – Budyně nad Ohří 3:0 (1:0). Branky: Durček 2, Jopa. Rozhodčí: Šíma. ŽK: 1:5 ČK: 0:1 (Gunar). Diváci: 30.

Lukavec – Rovné 5:2 (4:1). Branky: Ritschel 2, Blížil 2, Havlíček – Mejzr, Kořínek (vlastní). Rozhodčí: Starý. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (Ullman).

Černiv – Dušníky 1:2 (1:1). Branky: Uličný – Šimral, Štichbauer. Rozhodčí: Hlaváček. ŽK: 1:1. Diváci: 120.

Litoměřicko B – Dobříň 0:3 (0:2). Branky: Kýček, Písek, Wolf. Rozhodčí: Došek. ŽK: 1:0. Diváci: 50.

Žitenice – Libochovice 2:1 (1:0). Branky: Bešlija A., Divecký – Šturm. Rozhodčí: Řezníček. ŽK: 3:2. Diváci: 60.

Úštěk – Brňany přeloženo na 16. 11.



III. TŘÍDA, SKUPINA A

Třebívlice – Úpohlavy 4:3 (2:0). Branky: Kotlář 2, Válek – Horký L. 2, Horký L. (vlastní), Cíl V. Rozhodčí: Hlavatý. ŽK: 3:0. Diváci: 110.

Křesín – Sulejovice 3:2 (0:1). Branky: Bozděch, Vaishaitl, Laube – Lupínek, Kozák. Rozhodčí: Otta. ŽK: 4:4. ČK: 1:1 (Laube – Přeučil). Diváci: 70.

Radovesice – Travčice 3:0 (1:0). Branky: Pikl 2 (1 z PK), Margetín. Rozhodčí: Mojžiš. ŽK: 1:0. Diváci: 120.

Ploskovice – Čížkovice 1:2 (0:1). Branky: Januška – Šírek, Gajdoš. Rozhodčí: Andrle. ŽK: 1:3. Diváci: 80.

Vchynice – Velké Žernoseky 0:2 (0:1). Branky: Beran 2. Rozhodčí: Dobiáš. ŽK: 0:0. Diváci: 50.

Liběšice B – Milešov 0:4 (0:2). Branky: Chmelař 2, Hlaváček, Pazdera. Rozhodčí: Vlašič. ŽK: 1:0. Diváci: 56.



III. TŘÍDA, SKUPINA B

Polepy – Rovné B 7:1 (4:0). Branky: Trojánek 2, Vodička 2, Konfršr 2, Gorol – Vilánek. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 0:0. Diváci: 40.

Bříza – Račice 0:3 (0:1). Branky: Mazanec 2, Matoušek. Rozhodčí: Bartoš. ŽK: 1:2. Diváci: 30.

Kleneč – Stětí B 2:3 (1:1). Branky: Rubeš, Garančovský – Jakl, Danč, Vála. Rozhodčí: Došek. ŽK: 0:2. Diváci: 65.

Lounky Chodouny – Hoštka 2:3 PK (1:2, 1:0 – 1:4 PK). Branky: Kocourek, Koechr – Marek, Hajný. Rozhodčí: Marčaník. ŽK: 4:0. Diváci: 60.

Mšené Lázně – Bechlín 5:3 (3:1). Branky: Hlaváček 3, Brůža M., Nicek – Hajner 2 (1 z PK), Suchý. Rozhodčí: Kučera. ŽK: 1:1. Diváci: 121.

Býčkovice – Židovice 1:2 (1:0). Branky: Kulich – Hosnedl, Lauko. Rozhodčí: Dobrý. ŽK: 1:0. Diváci: 40.

Vědomice – Straškov-Vodochody 4:2 (3:1). Branky: Chládek 2, Novák, Špicar – Vlastník (PK), Čučka (PK). Rozhodčí: Šefránek. ŽK: 0:4. Diváci: 50.



IV. TŘÍDA, SKUPINA A

Libochovany – Medvědice 1:0 (0:0). Branka: Škárka. Rozhodčí: Vágner. ŽK: 3:4. ČK: 1:1 (Škárka – Oliva). Diváci: 60.

Podsedice – Podbradec 4:1 (3:1). Branky: Kochlöffel 2, Buřt, Jíra – Sedlák. Rozhodčí: Hanuš. ŽK: 0:0. ČK: 1:0 (Kochlöffel). Diváci: 40.

Budyně nad Ohří B – Třebenice 6:2 (3:0). Branky: Krpeš 2, Kokeš 2, Svoboda, Stecik – Štukan 2. Rozhodčí: Gabriel. ŽK: 2:1. Diváci: 80.

Úštěk B – Lovečkovice 5:0 (1:0). Branky: Šplíchal 2, Slavík 2, Hrozek. Rozhodčí: Huml. ŽK: 3:1. ČK: 1:0 (Svoboda). Diváci: 50).

Zahořany – Prackovice nad Labem 1:5 (0:1). Branky: Stejskal – Barták 2, Veselý Jan, Pohořálek, Veselý Jakub. Rozhodčí: Kučera. ŽK: 0:1. Diváci: 15.



IV. TŘÍDA, SKUPINA B

Vrbice-Vetlá – Bechlín B 6:0 (4:0). Branky: Pavelka 3, Hašek, Šindela, Jelínek. Rozhodčí: Huml. ŽK: 0:0. Diváci: 25.

Podlusky – Račiněves 4:1 (2:0). Branky: Vlček, Hudec, Tlustý, Lisec (vlastní) – Kotrs. Rozhodčí: Hanuš. ŽK: 3:4. ČK: 0:1 (Průša). Diváci: 100.

Roudnice nad Labem B – Předonín 3:4 (3:2). Branky: Hádek 2, Čada – Dvořák, Korpala, Červinka, Tuček. Rozhodčí: Marčaník. ŽK: 3:1. Diváci: 70.

Přestavlky – Ctiněves/Libkovice 2:3 PK (2:1, 0:1 – 3:5 PK). Branky: Matouch, Frič – Veigler 2. Rozhodčí: Horáček. ŽK: 2:1. ČK: 1:1 (Demeter – Pružina). Diváci: 50.

Dušníky – Střížovice 4:2 (2:0). Branky: Honzajk 2, Štichhauer, Kopal – Kolář, Uřídil. Rozhodčí: Šíma. ŽK: 0:0. Diváci: 20.