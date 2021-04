O post předsedy výkonného výboru OFS Litoměřice se bude ucházet jediný kandidát. Svou současnou pozici bude obhajovat Jan Novotný.

Kandidátka výkonného výboru čítá šest jmen. „Výkonný výbor bude sedmičlenný, z toho je jeden předseda. Máme akorát kvótu, která má do výkonného výboru kandidovat. Pokud kandidátům dají delegáti hlasy, tak se do výkonného výboru dostanou všichni," poznamenal Jan Novotný, současný šéf OFS Litoměřice.

Velmi podobná situace nastane při volně revozní komise. Ta musí mít tři členy a počet kandidátů je shodný, tedy tři. Pokud by některý z kandidátů nebyl zvolen, došlo by na poněkud neobvyklou situaci. „V tomto případě by pravděpodobně musela být svolaná mimořádná valná hromada," dodal Novotný.

Kandidátka valná hromada OFS Litoměřice

Předseda: Jan Novotný

Výkonný výbor: Karel Bobek, Martin Henzl, Jiří Lasch, David Lisec, Petr Nepraš, Filip Prošek

Revizní komise: David Karter, Václav Kučera, Vlastimil Roun