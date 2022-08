Ptám se, jestli se v kabině sleduje, kdo co nosí, zkrátka jestli v ní řádí takzvaná módní policie. „To ne, to nemáme. Ale mohli bychom to založit, to je dobrý nápad,” dostane se mi záhy opověď.

Podívejte se, jak to vypadá v kabině Třebívlic:

Zdroj: Deník/František Bílek

Zamíříme k velkým dveřím, které vedou patrně do sprch. Jsou bytelné, stěží by je prokopl i ten největší trenérský rapl. „Ty by asi neprokopl. Ale trenér na nás musí zařvat, když přijde do kabiny, abychom ho začali poslouchat. Až pak se dělá sestava a tak,” přiznává Richter.

Na zmiňovaných dveřích visí výstřižky z novin, dvoustrana z Blesku jim dominuje. „Nic z Deníku,” namítám. „To napravíme,” slibuje kapitán.

Na druhé straně je kumbál na míče a sítě, mezitím Richter vykládá, že nejmladší člen třebívlické party Jiří Kotlař musí pilně plnit roli benjamínka. „Je mu 22, zároveň je nejlepším střelcem týmu. Ale nosí dresy, dělá pití. Nejčastěji ale máme v kabině pivo,” usmívá se Richter.

Jeho úlohou je vybírat pokuty. „Jsou za všechno. Pozdní příchody, góly, nuly, zahozené penalty. Takže máme prachy, i když se prohraje,” mne si ruce

Častěji ale zní třebívlickou kabinou klubový pokřik. „Klasické cigy caga. A pak kdo je v prdeli, nebo kdo přes ní dostal. A tak,” netají Jan Richter, že chlapácký pokřik obsahuje i sprosté slovo. „Tak vám přeju, ať v té následující sezoně nejste v prdeli vy,” loučím se s díky za možnost nahlédnout do zákulisí SK Třebívlice.

